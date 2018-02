“Samsun EV’leniyoruz Fuarı” açıldı

“Samsun EV’leniyoruz 2018 Fuarı”, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

TÜYAP tarafından, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve KOSGEB’in destekleri ve işbirlikleri ile hazırlanan “Samsun EV’leniyoruz 2018, 2. Evlilik Hazırlıkları, Konut Projeleri, Mobilya, Aksesuar, Dekorasyon, Züccaciye, Gelinlik, Damatlık, Abiye Kıyafet, Çeyiz, Halı, Düğün Organizasyonu, Beyaz Eşya, Ev Elektroniği Fuarı”, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen törenle açıldı.

Vali Kaymak: “15 günde 1 fuar fikri heyecan verici”

Samsun’da 15 günde 1 fuar yapma fikrinin bile heyecan vereceğini vurgulayan Samsun Valisi Osman Kaymak törende yaptığı konuşmada, “Samsun her gün büyüyor. Bu fuar alanın yapılması, Samsun’u büyük ölçekli bir yapma konusunda çok büyük bir adımdır. Bu fuarları daha da geliştirmemiz lazım. 15 günde bir fuar fikri gerçekten heyecan veriyor. Fuarlar, turizm ve ekonominin değişmez parçalarını oluşturuyor. Samsun’da açtığımız fuarlar sadece Samsun’a değil, bölgemize de katkı yapıyor. Samsun eskiden Fuar kentiydi. Samsun’un tekrardan eski kimliğine döneceğini düşünüyorum. Samsun’a spor kenti, sağlık kenti, tarım kenti gibi yakıştırmalar yapıyoruz. Fuarların Samsun’un tanıtımında büyük bir etkisi var. Samsunspor da Samsun’un tanıtımında büyük bir etkendir. TÜYAP Fuarcılık, burada Samsunspor adına da bir stant açarak desteklerini gösterdi. Burada Samsunspor ürünleri de satılacak. İnşallah bu Samsunspor, içerisinde bulunduğu sıkıntılardan biran önce çıkar. Biz de bu sıkıntıları yok etme çabasında bulunmaktan gurur duyuyoruz. Fuarımızın da ekonomimize katkı vermesini diliyorum” dedi.

Başkan Yılmaz: “Samsun- Krasnodar uçuşları fuarcılığı geliştirir”

Samsun- Krasnodar arasında uçuşların başlamasının ticareti daha da arttıracağının altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Bizim fuarcılık sürecinde atmamız gereken küçük bir adım var. Bu adımla fuarımızı Karadeniz havzasının yakından takip ettiği bir fuar haline getirebiliriz. Bu tanınırlığı da Krasnodar-Samsun uçuşlarıyla sağlayabiliriz. Krasnodar-Samsun arasında haftada en az 2 gün yapılacak tarifeli uçuş gerçekleştirsek, bunu programlı bir hale getirsek, şu anda aramızda Rusya’dan, Gürcistan’dan, Ukrayna’dan misafirlerimiz olabilirdi. Onlar da bu çabalarımıza katkı verirlerdi. Karşılığında da bizim arkadaşlarımız da karşı fuarlara giderlerdi. Biz, kendi içimizde dönen küçük bir ekonomiyle işleri büyütemeyiz. İşleri büyütmek için mutlaka kendi küçük pazarımızın dışında büyük bir pazara açılmamız gerekiyor. Bu pazar da bir uçuş mesafesinde bulunan karşı sahildeki illerdir. İlgili arkadaşlardan uçuşlar hakkında bilgiler aldım. Şubat sonu itibariyle uçuş planlanıyor. Ancak Krasnodar tarafında gümrük ve polisiye konusunda sorunlar var. Rusline Havayolu şirketinden öteye Krasnodar Havalimanı’nda verilen polisiye hizmetlerle ilgili eksiklik var. Ona da Rusya hükümetinin dahil olduğu bir durum. Krasnodar Valisi de konuyla ilgileniyor. Bu sorunlar çözüldüğü an ilk uçuşu yapabileceğiz. Bu uçuşlar başladıktan sonra fuar günlerinde uçuşların sayısını arttırarak, işleri büyütmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Murzioğlu: “Fuar merkezini yapmakla çok iyi iş yapmışız”

Samsun’a fuar kazandıran ortaklardan biri olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Samsun Ticaret ve Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Fuarcılık sektörü, günümüzde çok hızlı büyüyor ve ilerliyor. Bugün sadece İstanbul ve İzmir’de değil, Anadolu’nun birçok yerinde fuarlar düzenleniyor. Bu fuarlar birkaç yıldır Samsun’da düzenleniyor. Bu fuarı açmakla görüyoruz ki çok güzel bir iş yapmışız. Ortaklarımızla birlikte böyle bir fuarı şehrimize kazandırmaktan dolayı gurur duyuyoruz. 2 ay içerisinde 15 günde bir fuarımız olacak. Bir şehirde yapılan fuarlar, o şehrin ekonomisine büyük katkı verirler. Bu fuarın da ekonomiye gerekli katkıyı vereceğini umuyorum. Bütün toplumlarda evlilik kutsal bir şey. Evlilikte nelerin yapılabileceğini en kısa göreceğimiz iş burada bulunuyor. Fuarın düzenlenmesinde katkı veren herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Fuarın evlenecek çiftler, eşyalarını yenileyecekler ve ev almak isteyenler için büyük bir fırsat olduğunu belirten TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, “Bu fuarı Samsun’da 2. kez düzenliyoruz. Bu fuarımız ilk yıl düzenlediğimiz fuara göre katılımcı sayısı bakımından yüzde 17 oranına büyüdü. Katılımcıların kapladığı stant alanı bakımından ise yüzde 35 oranında büyüme kat ettik. Samsun’da düzenlenen her fuar açılışında benzer durumlar oluyor. Her fuar, bir sonraki yıl daha büyük bir şekilde gerçekleşiyor. Fuarlarımız büyüdükçe Samsun ekonomisine can suyu katma hevesimiz daha fazla artıyor. Bu fuardan 10 gün sonra Kitap Fuarı, ondan 2 hafta sonra Mobilya Fuarı, ondan 2 hafta sonra da İnşaat Fuarı’nı düzenleyeceğiz. Tabiri caizse 2 haftada 1 Samsun’da fuar yapacağız. Bundan sonraki aşamada Samsun’u sadece Türkiye’de değil, dünyada ses getiren bir fuar kenti yapma azmi içerisinde olacağız” diye konuştu.

Girişin ücretsiz olduğu 2. Ev’leniyoruz Fuarı, 8-10 Şubat tarihleri arasında 10.00- 20.00, 11 Şubat günü ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

EV’leniyoruz Fuarı’nında gelinlik ve moda evleri, organizasyon firmaları, oteller ve restoranlar, düğün salonları, fotoğraf stüdyoları, çeyiz firmaları, ev tekstili, mobilya, beyaz eşya, züccaciye, mutfak ekipmanları, halı ve dekorasyon ürünleri, çiçekçiler, kuaför ve güzellik salonları, hediyelik eşyalar, takı ve kuyumcular yer alıyor.