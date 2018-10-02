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Şairler ve yazarlar istişare etti

Malatya Kent Konseyi Şairler ve Yazarlar Grubu, ekim ayı itibari ile yapacakları çalışmaları planlamak üzere bir istişare toplantısı düzenledi.

Şairler ve yazarlar istişare etti

Malatya Kent Konseyi Şairler ve Yazarlar Grubu, ekim ayı itibari ile yapacakları çalışmaları planlamak üzere bir istişare toplantısı düzenledi.

02 Ekim 2018 Salı 10:01
Şairler ve yazarlar istişare etti

Turgut Özal Tabiat Parkı’nda düzenlenen istişare toplantısına Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu,  Şairler ve Yazarlar Grubu Temsilcisi Mehmet Fatih Kahraman ve çalışma grubu üyeleri katıldı.

“MALATYA’YI SİZİN YAZDIKLARINIZLA OKUYUP ÖĞRENECEKLER”

Açılış konuşmasını yapan Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, “Dünden bugüne elimizde kalan ne varsa bunlar yazıya geçirilmiş olanlardır. Bundan 20 yıl sonra insanlar Malatya’yı sizin yazdıklarınızla okuyup öğrenecekler. Dolayısıyla şehrin hafızasını sizler oluşturuyorsunuz”dedi.

Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Şair-Yazar Mehmet Fatih Kahraman ise,“Malatya Kent Konseyi bünyesinde Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu olarak yeni sezonumuzu açmak için toplanmış bulunuyoruz. Bundan sonra düzenleyeceğimiz etkinliklerimizle grubumuzun çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kahraman,“Bundan sonra iki hafta da bir Malatya Kent Konseyinde Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu olarakbir araya geleceğiz, bizlere vermiş oldukları destek ve hizmetler için Malatya Kent Konseyine teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıya katılan birçok yazar ve şaire Malatyalı Kent Konseyi Şairler ve Yazarlar Grubu yazar ve şairlerin çıkarmış olduğu Kanalboyu dergisi hediye edildi. (Bülten)

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şairYazarMalatya Kent Konseyi
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