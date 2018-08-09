Sağlık-Sen 5. Genel Kurula hazırlanıyor

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Malatya Şubesi’nde delege seçimleri devam ediyor. Önceki gün başlayan ve bugün tamamlanacak olan delege seçimleri dün Malatya İl Sağlık Müdürlüğünde yapıldı. Delege seçimlerinin Malatya’nın birçok ilçesinde tamamlandığını ifade eden Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, önemli açıklamalarda bulundu.

Malatya genelinde Sağlık-Sen’in 3 bin 723 üyesi bulunduğunu belirten Başkan Bingöl, 3 bin 723 üye içeriden 150 delegenin seçileceğini söyledi.

BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

“150 delegenin seçimi için de gerçekten ciddi bir katılım söz konusu” diyen Başkan Bingöl, şunları kaydetti:

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden olsun Turgut Özal Hastanesi’nden olsun katılım çok yoğun. 150 delegenin seçiminden sonra 22 Eylül’de de başkanlık seçimi yapılacak. Tabi bu hususta hem üyelerimiz hem de delege aday adayı arkadaşlarımızın yoğun bir desteği var, ciddi bir talep var bundan dolayı memnuniyetimizi ifade etmek istiyorum. Duyarlı davrandıklarından dolayı arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sağlık İl Müdürlüğümüzde 28 delegemiz var onun bugün seçimini yapıyoruz, 2 ilçemiz kaldı Kale ve Doğanyol. Bu ilçelerimizin de birer tane delegeleri var onları da yarın itibariyle seçip bitireceğiz. 22 Eylül itibariyle de biz başkanlık seçimi yapıp bu işi sonlandırmış olacağız. Tabi ki bu işin camiamıza Sağlık-Sen’in ve sosyal hizmetlerde çalışanların camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Gerçekten bizler yeteri kadar demokratik bir ortamda arkadaşlarımızın, tüm üyelerimizin oy kullanmasını sağladık, bundan dolayı mutluyuz, bu bizim için çok önemli.”

BİZİ ZİYADESİYLE MEMNUN EDİYOR

Delege seçiminden sonra 5. Genel Kurullarının yapılacağını ifade eden Başkan Bingöl, “Bu süreç içerisinde tabi ki de Malatya’ da sağlık ve sosyal hizmet çalışanları alanında sorunlarımızı daha iyi bir şekilde nasıl daha iyi iletebiliriz, arkadaşlarımıza nasıl daha çok faydamız dokunabilir? Bunun mücadelesi içerisindeyiz. Gerçekten de çalışanların yaklaşık yüzde 65’ i Sağlık-Sen’ in üyesi bu da ciddi bir rakam, bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Bu süreçte de arkadaşlarımızın, çalışanların vermiş olduğu bu emeğin karşılığını idareciler, bakanlık nezdinde neler yapabiliriz, bu arkadaşımızın sorunlarını nasıl dile getirebiliriz, bunun çalışması içerinde olacağız. Delege seçimleri için yaklaşık 300’ e yakın delege aday adayı arkadaşımız müracaat etti. Bu da konuya ne kadar teveccüh gösterdiklerini gösteriyor bu önemli. Ancak bunlar içerisinde 150 delege arkadaşımız seçilecek. Seçimden sonra 5. Genel Kurulumuzu için bu süreci bitirmiş olacağız” söylemlerini kullandı.