SABRIN SANATI ‘HAT’

Hat sanatının ilk kalem açma ile başladığını ifade eden Aykaç,“Talebe ilk kalem açmayı öğrenir. Onu öğrendikten sonra ‘Rabbiyesir’ duası vardır. Manası da, ‘Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma, hayırla tamamla.’ Hattatlar ilk talebelerine 6 ay boyunca bunu öğretirler. Hiç harf öğretmeden bu yazıyı yazdırırlar. Bunun amacı hat sanatını öğrenmek değil, talebenin sabrı var mı, yok mu, bu soruyu öğrenmektir. Hat sanatının ilk basamağı sabırdır. Eğer talebe 6 ay boyunca hiç bıkmadan o yazıyı yazarsa bu öğrenci sabırlıdır. Hat öğrencisi olmayı hak ediyor diye düşünülür ve harfleri öğretmekten başlanılır. Harfler bittikten sonra kelimeler yazılmaya başlanır. Sonrasında ise ayet, hadis, sözler yazılmaya başlanır” şeklinde konuştu.

EN AZ 4-5 YILDA ÖĞRENİLİR

Aykaç, “Çeşitli yazı çeşitleri vardır ve biz genellikle ‘celi sülüs’ dediğimiz bir yazıyı öğretiyoruz. Sülüs yazının ismi, celi de iri demektir. Yani, sülüsün büyük yazılmış halidir. En çok sanatsal levha yapımında kullanılan bu yazı çeşidi olduğu için bunu öğretiriz. Sülüs yazısı en az 4-5 yılda öğrenilebilen bir yazıdır. O da talebe yetenekli ve sürekli istikrarı sağlayabilecek ise. 5-6 yılsonunda talebe var olan bir ibareyi, kelimeyi, ayeti kafasında tasarlayıp uygular ve levha haline getirir. Hat sanatında düstur edindiğimiz bir olay var. Bir hadis-i şerif vardır: ‘Allah güzeldir, güzeli sever.’ Bu yüzden biz her zaman güzeli yakalamaya çalışırız” şeklinde açıklamalarında bulundu.

HAMDOLSUN SABRI BİZE ÖĞRETTİLER

Aykaç, hat sanatına merakının ne zaman başladığını ve nasıl geliştiğini de anlattı. Aykaç, “Kaligrafi diye bir sanat var. Hat sanatının Latin harfleri ile yazılmış hali. Bu sanata merakım vardı. Kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Sonrasında hocasız olmadığını fark ettim. Kendime bir hoca buldum, biraz çalıştık. Kaligrafi hat sanatının tadını vermedi bana bende Geleneksel Türk İslam Sanatları bölümüne girmeye çalıştım, ona başladık. İnönü Üniversitesi Arapgir Meslek Yüksekokulu Geleneksel Türk-İslam Sanatları okudum. Orada hat sanatı çok resmi bir şekilde yoktu. Yine kendimce bir şeyler yapmaya çalıştım. Sonrasında Büyükşehir Belediyesinde staja başladım. Orada da hat hocamız vardı. Sağ olsun onun yardımlarıyla biraz daha ilerledik. Hamdolsun sabrı bize öğrettiler. Ömrümüz boyunca bu sanatın öğrencisiyiz. Malatya’da bu sanat dalı biliniyor fakat biraz yetersiz, duyurulabilir. Gelen öğrencilerde çok fazla sabır olmadığı için bir süre sonra bırakıp gidebiliyorlar. Ancak sanatı duyurmaktan ziyade sevdirmek önemli. Hat sanatının ecdadımızın sanatı olduğunu, İslamiyet’ten itibaren başlamış olduğunu ve daha çok manevi boyutunun olduğunu anlatmak gerekir. Böylece daha çok hoşlarına gidecektir. Hat sanatı ecdadımızın sanatı olduğu için biraz daha yakından ilgilenilebilir” ifadelerini kullandı.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi