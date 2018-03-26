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RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından sosyal bilinci arttırmaya yönelik resim ve kompozisyon yarışmaları devam ediyor.

RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından sosyal bilinci arttırmaya yönelik resim ve kompozisyon yarışmaları devam ediyor.

busabahh
busabahh
26 Mart 2018 Pazartesi 17:26
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliği 2018 yılı lokomotif projesi olarak başlattığı “Kendine ve Kentine Saygı Duy” projesi kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile “Toplumsal Hayat ve Kurallar” temasıyla ortaokul düzeyinde resim, "Neden Kendimize ve Kentimize Saygı Duymalıyız” temasıyla da lise düzeyinde kompozisyon yarışması düzenliyor.

Büyükşehir Kent Konseyi’nden yapılan açıklamada çevre, sağlık, eğitim, kültür, gençlik, ekonomi, aile, adalet gibi alanlarda karşımıza çıkan ve geçmişten gelen ahlaki değerlerimizi yeni hayat biçimleri içerisinde faydalı bir şekilde ortaya çıkartabilmek, toplumun birbirlerine karşı yükümlülüklerini hatırlatmak, aynı zamanda bireyin çevresi ile uyumlu olması ve çevresine değer katmasını sağlamak, toplumsal yaşama katkı sağlayacak bir vizyon oluşturmak adına “Şiir ve kompozisyon yarışması” düzenleneceği belirtildi.

Son başvuru 24 Nisan Salı

Başvuruların 24 Nisan 2018 tarihine kadar Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliğine şahsen yapılacağı belirtilirken, jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren eserlerin altın ile ödüllendirileceği paylaşıldı.busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Malatya BüyüksehirKent Konseyi
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