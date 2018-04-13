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Paris’te “Osmanlı İmparatorluğu’nda Japon Bir Mimarın Değişen Düşünceleri" Konferansı

Japon sanat tarihçisi Miyuki Aoki Girardelli, Fransa’nın başkenti Paris’teki Japon Kültür Evi’nde “Osmanlı İmparatorluğu’nda Japon Bir Mimar” adlı kitabı üzerine bir konferans verdi.Fransa’nın başkenti Paris’te, 23 senedir İstanbul’da...

Paris’te “Osmanlı İmparatorluğu’nda Japon Bir Mimarın Değişen Düşünceleri" Konferansı

Japon sanat tarihçisi Miyuki Aoki Girardelli, Fransa’nın başkenti Paris’teki Japon Kültür Evi’nde “Osmanlı İmparatorluğu’nda Japon Bir Mimar” adlı kitabı üzerine bir konferans verdi.Fransa’nın başkenti Paris’te, 23 senedir İstanbul’da...

13 Nisan 2018 Cuma 12:11
Paris’te “Osmanlı İmparatorluğu’nda Japon Bir Mimarın Değişen Düşünceleri" Konferansı

Japon sanat tarihçisi Miyuki Aoki Girardelli, Fransa’nın başkenti Paris’teki Japon Kültür Evi’nde “Osmanlı İmparatorluğu’nda Japon Bir Mimar” adlı kitabı üzerine bir konferans verdi.

Fransa’nın başkenti Paris’te, 23 senedir İstanbul’da yaşayan ve İstanbul’da etkinlik düzenleyen Japon sanat tarihçisi Miyuki Aoki Girardelli, Paris’teki Japon Kültür Evi’nde “Osmanlı İmparatorluğu’nda Japon bir mimar” adlı kitabı üzerine slayt gösterimli bir konferans verdi. Sanat tarihçisi Girardelli, Japon’ca verdiği konferans, katılımcılar için Fransızca’ya tercüme edildi.

Mimar ve ilk Japon mimarlık tarihçisi İto Chuta’nın 1904-1905 yılları arasında 3 yıl 3 ay süren dünya gezisinin bir parçası olarak geldiği Osmanlı İmparatorluğu’nda 4 ay İstanbul’da olmak üzere toplam sekiz buçuk ay kaldığını anlatan Girardelli, İto Chuta’nın İstanbul’dan başlayan gezisi, Ankara, Kütahya, Konya, İzmir, Efes, Priene, Girit, İskenderiye, Kahire, Kudüs, Baalbeck, Şam, Halep, Tarsus gibi yerlerde devam ettiğini söyledi.

İto Chuta’nın Osmanlı İmparatorluğu’nda kaldığı süre zarfında, saray ile de yakın ilişkisi olan arkadaşı Yamada Torajiro’nun çevresindeki Levanten ve kozmopolit ortamın içinde kendine yer bulduğunu belirten sanat tarihçisi Girardelli, Chuta’nın seyahati boyunca, 1902’de gerçekleşen İngiliz-Japon İttifakı sayesinde bütün dünyaya yayılmış olan İngiliz diplomatik ilişkileri sayesinde ve Anglo-Protestan bağlantılarından da faydalanmış olduğunu ifade etti.

Osmanlı İmparatorluğu’nda hem Robert Koleji hem de Tarsus’taki Protestan kurumlarını ziyaret etmiş olduğunu belirten Girardelli, Japon mimarı İto Chuta’nın orijinal çizimleri ve fotoğraflarının eşliğinde Osmanlı toplumu ve Levanten ortamlarına farklı bir bakışı bulunduğunu kaydetti.

konferans sonrası İHA’ya konuşan Girardelli, “Osmanlı İmparatorluğu’nda 20’nci yüzyılın başında gezen Japon bir mimarın Osmanlı mimarlığı üzerindeki görüşleri hakkında anlatımda bulundum ve aynı zamanda Japonya’nın dünya görüşünü, Osmanlı İmparatorluğu’nu gezerken nasıl değiştiğini, bu Japon mimarın kendi düşüncelerinin de bu gezi sonrası nasıl değişmiş olduğunu burada anlattım“ dedi.
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