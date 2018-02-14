Osmangazi kültür şehri

Avrupa Konseyi Kültürler Arası Şehirler Projesi’ne Türkiye’den katılan ilk ve tek belediye Osmangazi Belediyesi oldu.

Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nin en önemli projelerinden biri olan Avrupa Konseyi Kültürler Arası Şehirler Projesi kapsamında Bursa’da düzenlenen programa Osmangazi Belediyesi ev sahipliği yaptı. İki gün süren programda, Avrupa Konseyi’nden gelen uzmanlar, Bursa’nın kültürler arası karakteriyle ilgili inceleme yaptı. Programın ilk gününde Ördekli Kültür Merkezi’nde çeşitli sivil toplum kuruluşlarından, derneklerden ve kurumlardan temsilcilerin iştirakiyle çalıştay gerçekleştirildi. Avrupa Konseyi Kültürler Arası Şehirler Programı Başkanı Irena Guidikova ve uzman Phil Wood, projeye katılan şehirlerin kültürler arası yönetim biçimleri ve uygulamalarından örnekler verdi. Heyet daha sonra bazı kurumlara ziyaretlerde bulundu.

Osmangazi Belediyesi’nin Avrupa Konseyi Kültürler Arası Şehirler Projesi’ne katılması dolayısıyla protokol imzalandı. Sümbüllü Bahçe Konağı’ndaki imza töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, projeye Türkiye’den katılan tek belediye olduklarını belirterek, “Osmangazi Belediyesi olarak Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Genel Kurul’unda 2016 yılında bir konuşma yapmıştık. O toplantıda Avrupa Konseyi Kültürler Arası Şehirler Projesi’ne davet edildik. Bu projenin gayesi, şehirlere farklı milliyetlerden ve kültürlerden gelen insanların o şehre uyumunu sağlayacak projeler üzerinde çalışmak. Her şehrin bir tecrübesi var. Her şehrin farklı konseptte misafiri ya da sığınmacısı mültecisi var” dedi.

Bütün dünyada şehirlere doğru bir hareket olduğuna dikkat çeken Dündar, “Bunun neticesinde her şehir kendine göre sıkıntılar yaşayabilir. Bu projelerde, yaşadığımız meseleleri paylaşarak karşılıklı bir etkileşim oluyor. Tecrübe paylaşımı ortaya çıkıyor. Bizler de bu düşünceyle projeye dahil olduk” diye konuştu.

Bursa’nın Türkiye’de en fazla göç alan şehirlerden biri olduğunu ifade eden Başkan Dündar, “Bu göç daha çok içeriden, farklı şehirlerden olan bir göç. Osmanlı’yı kuran bir şehir olan Bursa, tarihî bağları dolayısıyla Kafkaslar’dan Balkanlar’a kadar akrabalık bağlarının etkili olmasıyla yoğun göç alıyor. Aynı zamanda Bursa sanayi şehri olduğu için göçün bir sebebi de iş bulma düşüncesidir. Göçler ile birlikte bazı sıkıntılarla karşılaşılabilir. İkamet, vatandaşlık ve sosyal haklarla ilgili bazı sıkıntılar olabiliyor. Bizdeki göçlerde dil, din ve ırk gibi farklılıklar hiçbir zaman sorun olmaz. Ortak tabanımız çok geniştir” dedi.

Daha sonra söz alan Avrupa Konseyi Kültürler Arası Şehirler Programı Başkanı Irena Guidikova da Osmangazi Belediyesi’nin projeye katılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. 30 ülkeden 123 şehrin bu projeye dahil olduğunu anlatan Guidikova, “Bu şehri keşfetmek için bize fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim. Bursa’nın nasıl şehir olduğunu ve insanlarını tanımak için sabırsızlanıyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak, dünyadaki en başarılı şehirlerin, farklılıkları bir arada bulunduran şehirler olduğunu görmüş olduğunuz için de tebrik ederim. Avrupa Konseyi Kültürler Arası Şehirler Ağı’na 123 şehir katıldı. Bu ülkelerde çok farklı uygulamalar ve çok farklı deneyimler var. Osmangazi de bu ülkelerle tecrübelerini paylaşarak katkı da koyabilir” diye konuştu.

Protokol imzalanmasının ardından Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Sümbüllü Bahçe Konağı’nı gezdirerek, tarihi yapının geçmişi ve restorasyonu çalışmaları hakkında bilgi verdi.