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Ordu’da ‘Kent Arşivi’ kurulacak

Ordu Gazi İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü bünyesinde bir Kent Arşivi Araştırma Salonu kurulacak.Ordu Kent Arşivi kurulmasıyla ilgili açıklamada bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, özellikle yerel kültür mirasını korumak,...

Ordu’da ‘Kent Arşivi’ kurulacak

Ordu Gazi İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü bünyesinde bir Kent Arşivi Araştırma Salonu kurulacak.Ordu Kent Arşivi kurulmasıyla ilgili açıklamada bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, özellikle yerel kültür mirasını korumak,...

10 Nisan 2018 Salı 17:13
Ordu’da ‘Kent Arşivi’ kurulacak

Ordu Gazi İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü bünyesinde bir Kent Arşivi Araştırma Salonu kurulacak.

Ordu Kent Arşivi kurulmasıyla ilgili açıklamada bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, özellikle yerel kültür mirasını korumak, kullanıma sunmak ve hizmet verilen bölgenin yerel belleğini oluşturmak amacıyla il halk kütüphanesinde ‘Kent Arşivi’ oluşturacaklarını belirtti.

Kent arşivi için bölgedeki kişi kurum ve kuruluşlar; yerel araştırmacılar, belediye, üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile diğer kütüphane ve bilgi merkezleri ile işbirliği yapılacağını belirten Toparlak, “Kent arşivi için bölgede yetişmiş yazarların hem kendi eserleri hem de onlar hakkında yazılmış eserler, tıpkıbasımlar, yazarlara ait kalem, daktilo gibi araç-gereçler, yerel ve bölgesel gazeteler, yerel kültürel mirası yansıtan her türlü belge, fotoğraf, harita, yıllık, şarkı, efsane, masal, atasözü, mani, deyim gibi sözlü gelenek ve anlatımlar ile gelenekler, şenlikler, yerel gösteri sanatları, düğünler, yemekler, el sanatları gibi somut olmayan kültürel mirasa ilişkin dijital materyaller ve edebi, tarihi, sanatsal, kültürel, turistik özellikleri yansıtan kitap, süreli yayın, kitap dışı materyal gibi bilgi kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır” dedi.

Toparlak, şu bilgileri verdi:

“Kent arşivlerinin var olma nedeni binlerce yıllık geçmişleri, kente ait tarihsel ve kültürel mirası yaşatarak gelecek nesillere aktarmaktır. Bu kadar büyük bir öneme sahip olan bu arşivlerin uluslararası düzeyde, modern arşiv ve arşivcilik tekniklerine uygun olarak saklanması büyük bir önem arz etmektedir. Bu nedenle de ilimizde Kent arşivi bu birim kütüphanecilik ve arşivcilik ile yakından ilişkili Gazi İl Halk Kütüphanemizde kurulacaktır. Kent Arşivi çalışmaları kapsamında, kent arşivinin güçlendirilmesi için söyleşi, çalıştay, toplantı, atölye çalışmaları, konferans, park buluşmaları etkinlikleri, sergi gibi etkinlikler yapılması da önem taşımaktadır. Sözlü tarih kayıtları da merkezin arşivlerinde önemli bir yere sahiptir ve Kent Belleği Merkezi’nin öncelikli ilgi alanlarından birini teşkil etmektedir. Bu çalışmayla, kentte doğmuş ve yaşamını Ordu’da geçirmiş bulunan aile ve kişilere ulaşılarak görüşmeler yapılması; böylelikle de Ordu yakın tarihine ilişkin bilgilerin yitirilmeksizin korunması sağlanacaktır. Sözlü tarih çalışmaları dışında kent arşivinin kuşkusuz en değer parçalarını Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Arşivleri’nin kente ilişkin kayıtları oluşturacaktır. Bu kapsamda yapılacak araştırmalar için Ordu Üniversitesi’nin ilgili bölümlerine büyük görevler düşmektedir. İleride bu kayıtlar dijital ortamlara aktarılarak arşiv belgeleri internet ortamında da hizmete sunulmaya başlanacaktır.”

Toparlak, arşiv için düzenledikleri bilgi, belge toplama ve bağış kampanyasının yılsonuna kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.
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