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MİNİKLERİN RESİM SERGİSİ AÇILDI

Malatya Ressamlar Derneği 4-13 yaş arası çocuk atölyesinin hazırlamış olduğu resim sergisi açıldı. 

MİNİKLERİN RESİM SERGİSİ AÇILDI

Malatya Ressamlar Derneği 4-13 yaş arası çocuk atölyesinin hazırlamış olduğu resim sergisi açıldı. 

busabahh
busabahh
17 Mart 2018 Cumartesi 14:53
MİNİKLERİN RESİM SERGİSİ AÇILDI

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde açılan sergiye , CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve eşi Hafize Gürkan, Yeşilyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Güner, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, CHP Merkez, Malatya Park yönetimi adına Mehmet Kavuk, Malatya Ressamlar Derneği Başkanı Fikret Vurucu, çocuklar ve aileleri katıldı. 
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bizlerde erdemli, faziletli, erdemli kültürlü temayül işler yapmak istiyorsak, sanata, sanatçıya, medeniyete ve kültüre önem vermemiz gerekir. Biz bu duygu ve düşünce içerisinde görevimizi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Tabi sanatın ve sanatçının da, yeşereceği topraklar ve ortamlar lazımdır. Biz onlara yeşereceği, filizleneceği ve meyve verebileceği bir ortamlar hazırlayacağız ki, sanatçılarımız sanatlarını güzel icra etsinler. İcra ettikleri sanatlarla da milletin gönlüne taht kursunlar, milletimizin, ülkemizin birlik ve beraberliğine de temel çimento olsunlar. Bu sergide emeği geçen herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz” şeklinde konuştu 


CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise; “Öncelikle, Malatya ressamlar Derneği Başkanımızı ve arkadaşlarımızı kutluyoruz. Sosyal amaçlı gerçekleştirdikleri iş hakikaten gerçekten kutsal bir iş. Hem çocuklara, hem de farklı yaştan insanlara hem resim sergisini aşılıyorlar, hem de resmin gelişmesini sağlıyorlar. Başta çocuklarımız olmak üzere herkesin emeğine sağlık diyorum” diye konuştu. 
Yapılan konuşmaların ardında resim sergisinin açılışı yapıldı. 
(EA-AOA-Y) 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya Ressamlar DerneğiVeli AğbabaSelahattin GürkanSergi
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