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Minikler trafik kurallarını öğrendi

Yeşilyurt Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Mardin’den Malatya’ya gelen öğrencileri konuk aldı. Öğrencilere teorik ve pratik eğitimlerle trafik kuralları anlatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, “Çocuklarımız bir yandan eğlenirken diğer taraftan gelecek hayatlarında kendilerine büyük katkı sağlayacak trafik kurallarını öğrendiler” dedi.

Minikler trafik kurallarını öğrendi

Yeşilyurt Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Mardin’den Malatya’ya gelen öğrencileri konuk aldı. Öğrencilere teorik ve pratik eğitimlerle trafik kuralları anlatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, “Çocuklarımız bir yandan eğlenirken diğer taraftan gelecek hayatlarında kendilerine büyük katkı sağlayacak trafik kurallarını öğrendiler” dedi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:51
Minikler trafik kurallarını öğrendi

Mardinli öğrenciler, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Yeşilyurt Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nı ziyaret etti.

Usta öğreticiler tarafından verilen teorik bilgilerin ardından öğrenciler, trafik parkurunda direksiyon başına geçerek trafik kurallarını eğlenerek öğrendiler.

Yaya yolu kullanımı, sinyalizasyon kuralları, bisiklet yolu kuralları ve yaya üst geçidi kullanımı hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler, akülü araç ile uygulama trafik kurallarını birebir yaşadılar. Benzin istasyonu, alt ve üst geçitler ve trafik levhalarıyla geniş bir alanda eğitime tabi tutulan çocuklar bir yandan eğlenirken diğer taraftan temel trafik kuralları hakkında bilgiler aldılar.

“TRAFİK DERSİ ÇOK ZEVKLİ”

Mardinli öğrenciler, anne ve babalarına da öğrendiklerini anlattılar. Trafik dersinin çok zevkli olduğunu belirten öğrenciler, “Mardin’den geliyoruz, Yeşilyurt Belediye Başkanımızın daveti üzerine trafik parkını ziyaret ettik. İlk önce teorik olarak eğitimler aldık ardından akülü araçlara binerek trafik kurallarını bire bir yaşadık, gerçekten çok zevkli geçti. Trafik kurallarını, trafik işaretlerini ve emniyet kemerinin önemini öğrendik” diye konuştular.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, Mardin’den gelen öğrenci grubunu Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

TEORİK EĞİTİM VERİLDİ

Yeşilyurt ilçesindeki anaokulları başta olmak üzere ilköğretim düzeyindeki 17 bine yakın öğrenciye bugüne kadar trafik eğitimi verdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, “Ülkemizin farklı kentlerine geziler düzenleyen Mardinli öğrenci kardeşlerimizin Malatya ziyaretleri sırasında kendilerini Çocuk Trafik Eğitim Parkımızda misafir ettik. Usta öğreticilerimiz tarafından ilk olarak teorik eğitime tabi tutulan öğrencilerimiz daha sonra akülü araçlarımıza binerek benzin istasyonu, alt ve üst geçitler, trafik ışıkları ile trafik levhalarından oluşan geniş bir alanda eğitime tabi tutuldular. Çocuklarımız bir yandan eğlenirken diğer taraftan gelecek hayatlarında kendilerine büyük katkı sağlayacak trafik kurallarını öğrendiler. Çocuklarımıza yatırımın geleceğe yönelik en önemli adım olarak görüyoruz. Mardin’den gelen öğrenci grubuna ve öğretmenlerimize davetimize icabet ettikleri için Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar adına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerinde bulundu. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

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