MGTC'den anlamlı ziyaret

Genç bir ekiple yola devam eden Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti yönetimi, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman'ı evinde ziyaret etti. Ziyarette konuşan Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Fatih Avcı, seçim sonrası yeni yönetimle birlikte hemen çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Milletvekilleri, Sivil Toplum Kuruluşları başkanları, dernek ve oda temsilcilerinin hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunduklarını ifade eden Avcı, yeni yönetim olarak kendilerinin ilk ziyaretleri Malatya'da gazetecilik adına büyük izler bırakan Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman'a gerçekleştirdiklerini belirtti.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman ise "Şimdiki gençler daha hayırlı ve düzgün yetişiyorlar. Bu ziyaret çok önemli, çok teşekkür ediyorum. Beni mutlu ettiniz, Allah sizleri hep güldürsün" dedi.