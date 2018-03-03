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MEHTERE YOĞUN İLGİ

İnönü Üniversitesi Mehteran Topluluğu tarafından düzenlenen konser yoğun ilgi gördü.

MEHTERE YOĞUN İLGİ

İnönü Üniversitesi Mehteran Topluluğu tarafından düzenlenen konser yoğun ilgi gördü.

busabahh
busabahh
03 Mart 2018 Cumartesi 13:17
MEHTERE YOĞUN İLGİ

Turgut Özal Kongre Kültür Merkezinde gerçekleşen konsere, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Danışmanı Doç. Dr. İlhan Erdem, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ali Beytur, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ömer Çelik, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Mehter Başı Kenan Oktay konsere başlamadan önce yaptığı kısa konuşmada mehterin dünyanın en eski askeri bandosu olduğunu ifade ederek, “Elde edilen, dilden dile günümüze kadar gelen mehter Devlet-i Aliyye miraslarındandır. Bu mirasa sahip çıkan Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay Hocamıza teşekkür ederim. Mehteri kurduğum günden beri mehtere olan ilgi, alaka ve yardımlarından dolayı Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ömer Çelik’e teşekkür ederim. Bu konseri askerimize, polisimize özelikle şuan Afrin'de 40 gündür dağı taşı yorgan yatak ve yorgan yapan, vatan aşkını, özlemini, sevdasını yüreğinde taşıyan yedi düvele meydan okuyan ve haddini bildiren koçyiğitlerine armağan ediyorum.” dedi. busabahmalatya.com 

Mehter konserinin ardından Rektör Kızılay, Mehter Başı Kenan Oktay’a çiçek takdim ederken, öğrencilerden yoğun istek üzerine Mehter Marşı tekrardan çalınarak konsere son verildi.

İHA

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İnönü ÜniversitesiMehteran TopluluğuKonser
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