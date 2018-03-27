MEHMETÇİK İÇİN ‘TÜRKÜ VE AĞIT DİNLETİSİ’ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen programda, MABESEM saz ve söz sanatçıları sahne aldı. Birbirinden değerli eserlerin seslendirildiği gecede Çanakkale’den 15 Temmuz’a ve tarih boyu tüm şehitler anıldı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı sanat etkinlikleri şube müdürlüğünce düzenlenen programda duygu seli yaşandı.

Program sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, sanatçılara çiçek takdim etti. “Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” diyen Turan, “Sayın Cumhurbaşkanımız, ‘başaramayacaksınız’ derken milletimizde bulunan bu yüce şuura dayanıyordu. Afrin’de de gördük başaramadılar, başaramayacaklar. Hepimiz Fethi Sekin’iz, hepimiz Ömer Halisdemir’iz, hepimiz Eren Bülbül’üz; biz buna inanmışız, iman etmişiz” ifadelerini kullandı.(Bülten) busabahmalatya.com