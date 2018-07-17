Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 31°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
90327
ALTIN
193.686
DOLAR
4.8453
STERLİN
6.4167
EURO
5.6835

Malatya’yı ilk sıraya taşımak istiyoruz

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, Malatya’yı tarım ve hayvancılık noktasında bölgede ilk sıralara taşımak istediklerini söyledi.

Malatya’yı ilk sıraya taşımak istiyoruz

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, Malatya’yı tarım ve hayvancılık noktasında bölgede ilk sıralara taşımak istediklerini söyledi.

17 Temmuz 2018 Salı 10:48
Malatya’yı ilk sıraya taşımak istiyoruz

TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın’ı ziyaret ederek sektör üzerine istişarelerde bulundu. Ziyarette ilk olarak söz alan Birlik Başkanı İhsan Akın, TKDK’nın Malatya’da örnek bir çalışma ile yüzlerce projeye imza attığını dile getirerek, “Birbirini tamamlayan kurumların kesinlikle kurumsal çalışması lazım, birbirlerine destek olması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK VAZGEÇİLMEZDİR

TKDK’nın Malatya’da özellikle küçükbaş hayvancılığına daha fazla destek vermesi gerektiğini dile getiren Akın, “Küçükbaş hayvancılık bizler için vazgeçilmezdir. Bu noktada destekler ve hibelerin arttırılması noktasında da projelerin geliştirilmesi gerekiyor. Hayata geçirilerek projelerde, biraz daha bürokrasinin azaltılması gerekiyor. Çünkü hükümetimiz, Cumhurbaşkanlığımız yeni sisteme geçmiştir. Bundan sonra daha da hızlı işleyecektir. Bu anlamda herkesin kendisini yenilemesi gerekiyor. Bu yeni sisteme adapte etmesi lazım. Bizde bu sisteme adapte olarak müdürlüğümüzden beklentimiz, proje anlamında desteklerini bizlere sunmasıdır” şeklinde konuştu.

BÖLGEDE BİRİNCİ OLMALIYIZ

TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç ise üreticilerin tarımın temel taşı olduğunu belirterek, Türkiye’nin tarım ve hayvancılık ülkesi olduğunu söyledi. Üreticilerin gelişmesi adına kurum olarak bu noktadaki sivil toplum kuruluşları ve birliklerin görüşlerini önemsediklerini ifade eden Tunç, “Malatya tarım ve hayvancılıkta önemli bir il. Hiçbir mazeret olmadan hayvancılığı Malatya’da geliştirmemiz gerekiyor. Küçükbaş hayvancılığı daha da öne çekmemiz gerek. Bu anlamda hayvancılıkta bölgede birinci sırada olmamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Günümüzde nasıl susuz tarım yapılabiliyorsa merasız hayvancılığında yapılması gerektiğini ifade eden Tunç, “Ülkemizin gelişmesindeki temel taş, Türkiye’de tarım ve hayvancılıktan geçer. Nasıl Türkiye’nin 2023 hedefi varsa, Malatya’nın da 2023 hedefinin bölgesinde hayvancılık alanında birinci olmaktır. Malatya’yı tarım ve hayvancılık anlamında ilk sıraya oturtmamız gerekiyor” diye konuştu. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKüçükbaş HayvancılıkTKDKMurat Tunç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anı defterlerine yoğun ilgi
Anı defterlerine yoğun ilgi
Malatya'dan Niğde’ye kınalı keklik
Malatya'dan Niğde’ye kınalı keklik
23 ilde aynı sergi
23 ilde aynı sergi
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim