Malatyalı terziden çıplak heykel için ilginç formül

Malatya’da birçok resmi töreninin yapıldığı ve her gün binlerce vatandaşın gördüğü Atatürk Anıtında Atatürk’ün heykelinin yanındaki çıplak heykel yine gündemde.

1940’lı yıllarda sözde sanat eseri olarak yapılan çıplak insan heykeli, Malatya Türk Ocakları Başkanı Nadir Günata’nın ‘şort giydirilsin’ açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.

Orduevi önündeki Atatürk Anıtında bulunan çıplak heykelin sürekli gündeme gelmesi Malatyalıları da rahatsız ediyor. Malatyalı terzi Mehmet Ali Yaman da bu ayıbı kapatmak ve Malatya'nın bu şekilde gündeme gelmesini önlemek için kolları sıvadı.

Heykelin ölçülerini aldı

Terzi Mehmet Ali Yaman, malzemelerini alarak heykelin yanına gitti ve ölçülerini aldığı çıplak heykeli kapatmak için gönüllü oldu.

“Herhangi bir çıkarım yok”

Yıllardan beri Malatya’nın çıplak heykelle gündeme gelmesinin kendisini rahatsız ettiğini aktaran Yaman, “Ben de bir vatandaş olarak dedim ki ne bayrağımızın altına ne de Atatürk’ümüzün yanına bu çıplak heykel yakışmıyor. Eğer heykeltıraşlar ve bu işin uzmanları bu heykele müdahale etmeyeceklerse ben bir terzi olarak bu heykele bir pantolon veya şort dikeyim. Herhangi bir maddi çıkar beklemiyorum. Tek amacım vatandaşlarımız bu heykele utanmadan baksın. Burada Atatürk’ümüze bakmak istiyoruz ama yanında çıplak heykeli görüyoruz. Ben artık bir vatandaş ve terzi olarak bu işe dur demek için elimden geleni yapacağım. Aşağı yukarı ölçülerimizi aldık. Bu işe talibiz” şeklinde konuştu.

Malatyalılar çözüm bekliyor

Çıplak heykele Malatya halkı da artık bir çözüm bulunmasını istiyor. Heykelin Malatya’ya yakışmadığını ifade eden Malatyalılar, sorunun çözülmesi için bir an önce adım atılmasından yana. busabahmalatya.com