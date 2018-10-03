Malatya Modern’e Doğru İlk Adım Sergisi sanatseverlerle buluşuyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu’ndan seçilen eserlerden oluşan “Malatya Modern’e Doğru İlk Adım” adlı sergi, 3-31 Ekim 2018 tarihleri arasında Malatya Fehmi Kolçak Devlet Sanat Galerisi’nde düzenleniyor. Malatya Valiliği ve İl Kültür Müdürlüğünün talepleri üzerine düzenlenen ve küratörlüğünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü, Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu’nun yaptığı sergi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu’ndan, 43 sanatçıya ait 48 eserden oluşuyor.

ÜÇ BOYUTLU ÇALIŞMALAR

Sergide resimlerin yanı sıra üç boyutlu çalışmalar da yer alıyor. Türk resim sanatının gelişim seyrinin izleyiciye sunulması amaçlanan sergi çeşitli semboller üzerinden kurgulandı. Sergi, “Tabiat-ı Temaşa Geleneği ve Osmanlı Resminde Doğanın Yorumu”, “Modernizmin Biçim Dili: Cumhuriyet Dönemi’nin Geç Kübizm ve Art Décosu”, “Paris Ekolü ve Türkiye’de Soyutun İnşası”, “1968 Kuşağı Sanatçıları” ve “1980 Sonrası Yeni Arayışlar Yeni Yönelimler” bölümlerinden oluşuyor. Serginin “Tabiat-ı Temaşa Geleneği ve Osmanlı Resminde Doğanın Yorumu” başlıklı ilk kısmı, Türk resmini geliştiren iki koldan biri olan manzaranın entelektüel gelişimine odaklanıyor. Koleksiyonda yer alan Erken Cumhuriyet dönemine ait resimler, Geç Kübizm ve Art Déco etkisiyle yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin modernist sanatı inşa etme isteğini göstermeyi amaçlıyor. Bu nedenle, serginin ikinci kısmı “Modernizmin Biçim Dili: Cumhuriyet Dönemi’nin Geç Kübizm ve Art Décosu” olarak adlandırıldı.

II. Dünya Savaşı’nın ardından Paris’e giden sanatçıların Türkiye’de de soyut sanatın yaygınlaşmasını sağladıkları döneme ilişkin eserler ise “Paris Ekolü ve Türkiye’de Soyutun İnşası” bölümünde sergileniyor.

Sergide yer alan “1968 Kuşağı Sanatçıları” adlı bölümde, bu dönemde Paris’te eğitimde olan kuşağa yer veriyor. Sergideki “1980 Sonrası Yeni Arayışlar Yeni Yönelimler” başlıklı bölüm ise, bu dönemde sanatçıların farklı arayışlarını göstermeyi amaçlıyor.Ayrıca, sergiye yönelik iki dilde hazırlanan katalog ile serginin kalıcılığını artırılması hedeflendi. Sergiye ilişkin görsellere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın flickr (https://www.flickr.com/photos/merkez_bankasi) adresinden ulaşabilirsiniz.