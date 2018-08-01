Malatya kendini ispat etmiş bir şehir

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Sabah İl Buluşmaları kapsamında Malatya özel bir otelde düzenlenen panele katıldı. Sabah gazetesi yazarlarının konuk edildiği panelde konuşan Tüfenkci, “Sabah ailesini Malatya’da ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

FİRMALAR ARTIYOR

Malatya’yı sevginin, barışın, hoşgörünün mekanı, etnik kimlik yapısı bakımından da Türkiye’nin mozaiği olarak tanımlayan Tüfenkci şöyle konuştu:

“Günümüzde şehirler yarışıyor, şehirler birbirleriyle rekabet ediyor. Bu rekabette Malatya hangi özelliği ile diğer şehirlerimizden farklı diye düşündüğümüzde coğrafyasının yatırım İçin dezavantajlı olduğunu görüyoruz. Çünkü bir kente yatırım gelebilmesi için limanlara yakın olması gerekir, komşu ülkeler yakın olması gerekir. Malatya böyle bir konuma sahip değil ama yetişmiş insan gücü ile ulaşım ve altyapıda yakaladığı ivme ile avantajlı bir konumda. Yine yatırım yapılacak arsaların bulunması, teşviklerde Malatya’nın altıncı bölge teşviklerinden yararlanması, cazibe merkezleri programı içerisinde olması, Malatya’yı bölgede öne çıkaran unsurlardan bir kaçı. Bu unsurları Malatya son zamanlarda doğru olarak kullandı ve AK Parti iktidara gelmeden önce Malatya organize Sanayi’de toplamda 113 fabrika var iken bugün bu fabrika sayısı 363’e çıktı. Bir-iki yıl sonra da inşallah 500’lere çıkacak. Çünkü Malatya’da yatırım yapmak isteyen firma sayısı her geçen gün artıyor.”

Bülent Tüfenkci, Malatya’nın eğitim ve sağlık alanında da adından söz ettirdiğine dikkat çekti, İnönü Üniversitesinin 45 bini bulan öğrenci sayısı ile Malatya’ya değer kattığını belirtti. Tüfenkci, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın adına açılacak ikini üniversitenin de Malatya’yı eğitim konusunda farklı bir noktaya taşıyacağını ifade etti.

MALATYA İLK 10’A GİREBİLECEK KONUMDA

Malatya’nın sağlık yatırımları bakımından Türkiye’de ilk 10’a girebilecek konumda olduğuna dikkat çeken Milletvekili Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İnönü Üniversitesi bünyesindeki Turgut Özal Tıp Merkezimiz, yine onun bünyesinde yapımı devam eden onkoloji hastanemiz, Türkiye’de bir ilk olan Karaciğer Enstitüsü, kadın doğum hastanemiz, fizik tedavi merkezleri ve ilçelere entegre hastaneler ile Malatya’mız sağlık yatırımlarını halletmiş bir il olarak öne çıkıyor. Malatya’yı öne çıkarmak için sağlıkta ulaşımda yeterli olmak yetmez, burada iş yapmak isteyen yatırım yapmak, burada yaşamak isteyenler için sosyal donatılar da çok önemli. Bu konuda belediyelerimize teşekkür ediyoruz sosyal donatılar konusunda gerekli çalışmaları yapıyorlar ve her geçen gün yeni yaşam alanları, şehrin nefes alacağı tabiat parkları ile şehrimizi farklı noktalara taşıyorlar. Şehrin girişinde Beylerderesi Tabiat Parkı sizi karşılayacak, çıkışında Turgut Özal Tabiat Parkı, biraz kuzeye gittiğinizde Beydağı Tabiat Parkı sizi karşılayacak. Yine ilçelerimizde de doğa ve tarihi zenginliklerimiz ile Malatya size farklı bir yaşam tadı sunacak potansiyele sahip bir ilimiz.”

Konuşma ve plaket takdiminin ardından program Sabah gazetesi yazarlarının konuşmacı olarak yer aldığı panel ile devam etti. Panelde Malatya’nın kültürel değerleri ve uluslararası rekabetteki konumu ele alındı. (Bülten) busabahmalatya.com