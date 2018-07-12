Malatya film festivalinde yeni etkinlikler

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin İnönü Üniversitesi işbirliğiyle düzenlediği ve bir dizi etkinliğin yer aldığı bölümde bu yıl 10 üniversiteden katılacak öğrenciler festival coşkusuna ortak olacak.

Türkiye’de çeşitli fakülteler bünyesinde eğitim veren çok sayıda sinema-TV bölümünün olduğuna dikkat çeken Festival Direktörü Suat Köçer, bu bölümlerde eğitim gören öğrencileri festival heyecanına ortak olmaları, sinema sanatı ve sektörünü farklı boyutlarıyla tanıma fırsatı bulmaları ve sektörle yakın bir iletişim kurmaları amacıyla festivalde ağırlayacaklarını söyledi.Malatya İnönü Üniversitesi’nin bugüne kadar festivale önemli katkılarda bulunduğunu hatırlatan Köçer, gerçekleştirilecek öğrenci buluşmasında da üniversitenin büyük bir rol üstleneceğini belirtti.