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Malatya'dan Niğde’ye kınalı keklik

Malatya'dan Niğde'ye gönderilen 300 keklik doğaya bırakıldı.

Malatya'dan Niğde’ye kınalı keklik

Malatya'dan Niğde'ye gönderilen 300 keklik doğaya bırakıldı.

17 Temmuz 2018 Salı 10:46
Malatya'dan Niğde’ye kınalı keklik

Orman ve Su işleri Müdürlüğü 2018 Yılı Kanatlı Av Hayvanı Üretim ve Tahsis Programı kapsamında bin 300 Kınalı keklik Çamardı ilçesinde doğaya salındı.

HER YIL YAPILIYOR

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, “Bakanlığımızca doğayı destekleme faaliyetleri kapsamında ve programlı olarak her yıl yemleme ve yaban hayvanı yerleştirme çalışmaları yapılmaktadır. 2018 Yılı Kanatlı Av Hayvanı Üretim ve Tahsis Programı kapsamında Niğde ilimizde de doğaya keklik yerleştirilmesi planlanmış olup planlama doğrultusunda Malatya Keklik Üretim İstasyonu’ndan tahsis edilen bin 300 adet keklik Niğde Şube Müdürlüğümüzce Çamardı ve merkez ilçe sınırları içinde daha önce tespit edilen noktalarda doğaya yerleştirilmiştir. Çukurbağ-Bademdere Genel Avlağı ve Ketençimeni genel avlağı içinde keklik yerleştirme çalışması yapılan alanlar üç yıl süre ile ava kapatılacak olup bu sahalarda avlanmak ve köpekle dolaşmak yasaktır. Bakanlığımız doğayı destekleme çalışmaları kapsamında, 2015 yılından itibaren Niğde ilimizde toplam beş alanda yeniden yerleştirme veya stok artırma çalışması yapılmış olup programlar doğrultusunda 6 bin 50 adet kınalı keklik doğaya yerleştirilmiştir” denildi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
KeklikMalatyaNiğde
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