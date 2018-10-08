MADEF, bölgenin en büyük fuarından birisi

Malatya’ya çok önemli katkılar sunan ve firmaları birbiriyle buluşturan 6. Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı dün sona erdi. Malatya’ya çok ciddi katkısının olduğunu söylenen fuarla ilgili acaba firmalar neler düşünüyor? Fuarla ilgili düşüncelerini açıklayan firmalar önemli değerlendirmede bulundular.

23 yıldır konut sektöründe olduklarını belirten Harun Üşek isimli bir firma yetkilisi, İl içi ve il dışı birçok projeleri bulunduğunu ifade etti.

BU MİLLETE GÜVENİYORUZ

Fuarın desteklemesi gerektiğini söyleyen Üşek, “Fuarlar gerek tedarikçilerle iş sahiplerinin gerekse vatandaşla satıcıların buluşmasını sağlayan mekanlardır. Fuarların geliştirilerek devam ettirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Malatya olarak yeni bir oluşum içindeyiz. Beklentilerimiz var. Çünkü biz bu ülkeye inanıyoruz, bu millete güveniyoruz. İçinde bulunduğumuz piyasanın ve durumun farkında olarak her Türkiye vatandaşı gibi taşın altına elimizi koymayı bir borç biliyoruz. Bu anlamda ne kadar çok geliştirebiliriz ne kadar çok proje yapabiliriz ne kadar çok istihdam oluşturabiliriz diye çabalarımız devam ediyor. Bu fuardan da memnunuz. Tedarikçilerimiz fuardan üst düzeyde faydalanıyor. Vatandaşlar fuarda yeni fikirler ve yeni ürünlerle tanışıyor. Her türlü yapıyı, malzemeyi ve hizmeti tedarik edebiliyor. Kendi ürünlerini imal eden firmalar gerek yerel yönetimler ve gerekse diğer firmalar tarafından desteklenmeli” ifadelerini kullandı.

FİRMALARLA FUAR SAYESİNDE TANIŞTIK

Diğer firmalara kendilerini tanıtmak istediklerini dile getiren firma yetkilisi Talip Baydemir ise, “Biz modüler su deposu ve hidrofor imalatı yapıyoruz. Fuara katılma amacımız, inşaat sektöründeki ve kendi sektörümüzdeki diğer firmalara kendimizi tanıtmak. Bazı inşaat firmaları bizim Malatya’da imalat yaptığımızı bilmiyor. İhtiyaçlarını il dışından başka firmalardan tedarik ediyorlarmış. Bu firmalarla fuar sayesinde tanıştık. Bundan sonra ihtiyaç duydukları malzemeleri bizden temin edeceklerini söylediler. Bu noktada bizim açımızdan verimli bir fuar ortamı söz konusu” şeklinde konuştu.

BELEDİYEMİZDEN TALEBİMİZ…

Fuarın daha profesyonel hale getirilmesini isteyen firma yetkilisi Enes Dündar: “Bu fuar, firmaların tanıtımı ve reklamları için çok önemli bir ortam sunuyor. Bunun için de fuarı tanıtım ve reklamının iyi yapılması gerekmektedir. Belediyemizden talebimiz, bu fuarların daha profesyonel hale getirilmesidir. Çevre illere yönelik tanıtımların yapılması, sektördeki firmaların müşteri yelpazesinin genişlemesini olumlu yönde etkileyecektir” diye konuştu.

İŞ GÜVENLİK EKİPMANLARI İMALATI YAPIYORUZ

Fuarın Malatya ve bölge için çok faydalı olduğunu kaydeden firma yetkilisi Aydın Arısal da, “20 yıldır tekstil sektöründe çalışıyoruz. Ama iki yıldır iş güvenlik ekipmanları ve iş elbiseleri imalatı yapıyoruz. Devletin ve kurumların ihtiyaç duyduğu malzemelerin kaliteli ve ucuza temini için bir arayış ile bu sektöre yöneldik. Fuarın, Malatya ve bölge için çok faydalı olduğu kanaatindeyiz. Bizi tanımayan birçok insanın ve firmanın olduğunu görüyoruz” dedi.

EN BÜYÜK FUARLARDAN BİRİSİ

Firmaları bilgilendirmek için fuara katıldıklarını belirten firma yetkilisi Mahmut Işık ise, “Fuarlar halka yeni tasarımları, yeni teknolojileri görme imkânı sunar. Malatya, doğuya açılan çok önemli bir kapıdır. Bu fuar, bütün inşaat firmalarının kendini tanıttığı, iş adamlarının birbiriyle kaynaştığı, bölgenin en büyük fuarlarından biri. Biz de imalat sektöründe katma değeri yüksek ürünlerde devletin firmalara sağladığı destekler hususunda firmaları bilgilendirmek için bu fuara katıldık” ifadelerini kullandı.

EKONOMİYE ÖNEMLİ KATKISI VAR

En büyük temennilerinin fuarın daha prestijli bir mekanda yapılması olduğunu ifade eden firması yetkilisi Kenan Şahin de, “Yapı ve Dekorasyon fuarının Malatya ekonomisine önemli katkısının olduğunu düşünüyorum. Biz, günübirlik satıştan ziyade, firma imajını korumak ve marka bilinirliğini artırmak için fuara katılıyoruz. Fuarlar düzenlenirken ticari mantıkla olaya bakılarak gerçekleştirilmelidir. Hacı Başkan’ın bu işi önemsemesi sebebiyle bu seneki fuarda çıtanın biraz daha yükseltilmiş olduğunu görüyoruz. En büyük temennimiz, fuarların çadır ortamından kurtarılarak, daha prestijli mekanlarda yapılmasıdır” diye konuştu.