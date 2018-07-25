KÜLTÜREL DEĞERLER GELECEK KUŞAKLARA TAŞINIYOR

Malatya’da açtığı Mahalle Müzeleri ile Malatya’yı müzeler şehrine dönüştüren Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’nın kültürünü gelecek kuşaklara aktarılmasına öncülük ediyor. Türkiye’de ilk Mahalle Müzesi, Battalgazi Belediyesi tarafından Malatya’da açılırken, Eskimalatya Yaşam Müzesi, ziyaretçi akınına uğruyor. Eskimalatya Yaşam Müzesi’nde, Malatya’nın yaşam kültürünün en güzel örnekleri ziyaretçilere sunuluyor. Unutulmaya yüz tutmuş Türk hamam kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla hizmete sunulan bir diğer müze ise, Tahtalı Hamam Müzesi. Kitabesi bulunmayan, ancak mimari özellikleri ile son Osmanlı eseri olduğu belirtilen Tarihi Tahtalı Hamam, Battalgazi Belediyesi tarafından restore edilerek Hamam müzesi olarak hizmete sunuldu. Türk hamam kültürünün en güzel örneklerinin sergilendiği Tahtalı Hamam Müzesi, tatilini Malatya’da geçiren vatandaşların en çok yoğun ilgi gösterdiği müzeler arasında yer alıyor.

TARİHE KATKI SUNMASI BİZİ GURURLANDIRDI

Tahtalı Hamam Müzesi’ni gezen Rıdvan Özdemir, “Öğretmenim ve Alanya'dan tatile geldik. Çocukluğumuzda geldiğimiz hamamların müze olması, tarihe katkı sunması gururlandırdı bizi. Özellikle yabancıların böyle güzel yerleri gezmesi, böyle tarihi eserlerimizin yaşatılması konusunda sayın belediye başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz derece gururlandım, küçük iken biz bu mahallede otururduk ve etrafında gezerdik. Hatta hamama gelmişliğimizde var çocukluğumuzda. Tekrar o günü yaşamak, bundan 40-50 senesine dönmek inanılmaz gurur verici. Bir öğretmen olarak başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum, bu tür tarihi eserlerin yaşatılması, bu tür eserlerin halka sunulması ve en azından yok olmaması adına çok güzel bir çalışma olmuş” diye konuştu.

Tahtalı Hamam Müzesi’ni gezince çocukluğunu hatırladığını ifade eden Yasemin Solmaz ise, “Çocukluğumu hatırladım öyle diyeyim. Çok güzel bir çalışma olmuş. Battalgazi Belediye başkanını tebrik ederiz. Çok güzel bir çalışma olmuş, atmosferi bile çok güzel. Eskiden de böyle güzeldi ama restore edildikten sonra daha bir güzel olmuş” dedi.

DEĞERLERİMİZİ KAYBETMEMELİYİZ

İlk defa böyle bir hamam gördüğünü kaydeden Nisanur Solmaz da, “İlk defa böyle bir hamam görüyorum. Çok güzel bir yapım olmuş. Çok beğendim burayı. Harika bir yer. Gezmekten de çok zevk aldım. Böyle bir çalışma yaptıkları için onlara çok teşekkür ediyorum” derken, Mehmet Solmaz ise, “Tarihi hamamı geziyoruz. Burası bizi çocukluğumuz dönemine götürdü. Böyle tarihi dokuların yaşatılması, toplumu eski zamanlarla buluşturduğu gibi çocuklarımızın da bu imkanlarla karşılaşması ileriye dönük daha güzel projelerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Battalgazi Belediyemizi bu açıdan tebrik etmek istiyorum. Bu çalışma bizi çocukluk yıllarımıza götürdü. Bu değerlerimizi kaybetmemeliyiz. Bundan dolayı Battalgazi Belediyesine çok çok teşekkür etmek istiyorum. Başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı. (Bülten)