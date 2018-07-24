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Köşe yazarları Gürkan’ı ziyaret etti

Yazarlar, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi. Akşam Gazetesi Yazarı Murat Çetin, “Cumhuriyetten bu yana Malatya tarihinde, Malatya'ya en çok eser kazandıran başkanımız dersem mübala etmem” dedi.

Köşe yazarları Gürkan’ı ziyaret etti

Yazarlar, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi. Akşam Gazetesi Yazarı Murat Çetin, “Cumhuriyetten bu yana Malatya tarihinde, Malatya'ya en çok eser kazandıran başkanımız dersem mübala etmem” dedi.

24 Temmuz 2018 Salı 10:56
Köşe yazarları Gürkan’ı ziyaret etti

Star Gazetesi Yazarı Kemal Gümüş, Akşam Gazetesi Yazarı Murat Çetin ve Yeni Şafak Gazetesi Muhabiri Çağlar Çağatay ile bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi’nin yaptığı hizmetler hakkında gazetecilere bilgiler vererek, hizmetlerle ilgili istişarede bulundu.

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Ulusal bazda, gerek televizyonlarda ve gerek yazılı basında kendisini ispat etmiş yazarlarımızı Battalgazi’mizde ve belediyemizde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğumu belirtmek isterim.  Burada tabi yaptığımız hizmetleri biraz kendileri ile birlikte görüp, değerlendirme anlamında buradayız. Esasında biz kendilerinin fikirlerine daha çok itibar etmek durumundayız.  Çünkü neticede bizim yol haritamızın, yön pusulamızın oluşmasında özellikle gazetecilerimizin,  sivil toplum örgütlerimizin olsun, televizyoncularımız olsun onların görüş ve önerileri bizim için önemlidir. Bu anlamda da gazete yazarlarımızın bize önerileri konusunda ki düşüncelerini de almakta yarar var diye düşünüyorum” sözlerini kaydetti.

KENDİ KAYNAKLARINI KENDİ ÜRETEN...

Star Gazetesi Yazarı Kemal Gümüş ise, Battalgazi ilçesinde yapılan hizmetlerin önemine dikkat çekerek, “Türkiye’mizin güzel ili, güzel belediye başkanları var ama Battalgazi'de çok farklı atmosfer ve ortam görüyorum. Kendi kaynaklarını kendi üreten ve kendi sorunlarını kendisi çözmeye çalışan kısa vadede çok büyük hatrı sayılır yatırımların yapıldığını gördüm. Şehrin çehresi, gerek tarih, gerek turistik manada gelişmişliği gerçekten örnek teşkil ediyor. Buda başkanın vizyonunu bize gösteriyor. Ancak vizyon sahibi yöneticilerin yapabileceği işleri gördük. Başarılar diliyorum” dedi.

TURİZM POTANSİYELİ OLAN BİR BÖLGE

Yeni Şafak Gazetesi Muhabiri Çağlar Çağatay da, “Dünden beri Battalgazi'yi bayağı bir dolaştık. Hem sosyal, hem kültürel, hem çevresel alanlarını dolaştık. Ve çok keyifli turizm potansiyeli olan bir bölge. Başkanımızda bu ilçenin gelişimine katkılar da bulunuyor. Başarıların devamını diliyoruz. Turizm yatırımlarını ve turisti çekecek umarım daha güzel bir mekan haline gelir diye düşünüyorum” diyerek, başarılı çalışmalara imza atıldığını söyledi.

Akşam Gazetesi Yazarı Murat Çetin ise, “Cumhuriyetten bu yana Malatya tarihinde, Malatya'ya en çok eser kazandıran başkanımız dersem mübala etmem. İkincisi bu eserleri kısa vadede yapması hakikaten dikkati mi çekti. Ve üçüncüsü de bu eserleri yaparken borçlanmaması ve alacağı olan bir belediyenin olması hakikaten takdire şayandır. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Selahattin GürkanGazeteciler
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