Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 30°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
92421
ALTIN
247.784
DOLAR
6.4730
STERLİN
8.4082
EURO
7.4979

 KORAY AVCI İLE BİRLİK VE BERABERLİK BULUŞMASI

Malatya Gençlik ve Eğitim Derneği ile Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenecek ‘Birlik ve Beraberlik Buluşması’ kapsamında ünlü sanatçı Koray Avcı Malatya’ya gelecek. Organizasyonun tanıtımı için gazetemizi ziyaret eden Gençlik ve Eğitim Derneği Başkanı Ahmet Bayduz, farklı aktivitelerle gençleri bir araya getirdiklerini söyledi.

 KORAY AVCI İLE BİRLİK VE BERABERLİK BULUŞMASI

Malatya Gençlik ve Eğitim Derneği ile Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenecek ‘Birlik ve Beraberlik Buluşması’ kapsamında ünlü sanatçı Koray Avcı Malatya’ya gelecek. Organizasyonun tanıtımı için gazetemizi ziyaret eden Gençlik ve Eğitim Derneği Başkanı Ahmet Bayduz, farklı aktivitelerle gençleri bir araya getirdiklerini söyledi.

11 Eylül 2018 Salı 15:47
 KORAY AVCI İLE BİRLİK VE BERABERLİK BULUŞMASI

BUSABAH gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Avcı’yı ziyaret ederek program hakkında bilgiler veren Gençlik ve Eğitim Derneği Başkanı Ahmet Bayduz ‘’13 Eylül Perşembe günü saat 20.00 de Büyükşehir Belediyesi yanında bir birlik beraberlik buluşması düzenleyeceğiz’’ dedi.

“AMACIMIZ BİRLİK BERABERLİK”

Ülkemizin zor günler geçirdiğini dile getiren Ahmet Bayduz,“ Bu dönemlerde biz gençlerin Malatya’da böyle bir kitleye sahip olup memleketimizin dört bir yanından bu birlik ve beraberlik buluşmasına katılım sağlayacak olan herkese gençler olarak, gençlerin lideri olarak teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“HER ZAMAN YANIMIZDA OLDULAR”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a, Yeşilyurt Belediyesine ve en başta Malatya’nın değerli basınına çok teşekkür ettiğini ifade eden Bayduz, “Her zaman yanımızda oldular. Gençlerin sorunlarını dinlediler. Gençlerin sorunlarına çözüm aradılar, fırsat verdiler. Artık şunu bilmelerini isterim ki gençlik araştırıyor, sorguluyor, düşünüyor ve yenilikçi fikirlere sahip iş fikri üretiyor. Bizlerin de amacı imkânlarımız doğrultusunda üniversitelerde, topluluklarda, kulüplerde lise teşkilatlarımız ve ilçe teşkilatlarımız ile beraber ülkenin birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini en güzel bir şekilde sağlamaktır. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun” sözlerine yer verdi. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 11.09.2018 15:55
Anahtar Kelimeler:
Birlik Ve Beraberlik BuluşmasıKoray Avcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YEŞİLYURT’TA AÇIK HAVA SİNEMASI
YEŞİLYURT’TA AÇIK HAVA SİNEMASI
150 bilimsel araştırmaya katkı sağlandı
150 bilimsel araştırmaya katkı sağlandı
Geleneksel el sanatları burada yaşatılıyor
Geleneksel el sanatları burada yaşatılıyor
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim