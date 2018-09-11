 KORAY AVCI İLE BİRLİK VE BERABERLİK BULUŞMASI

BUSABAH gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Avcı’yı ziyaret ederek program hakkında bilgiler veren Gençlik ve Eğitim Derneği Başkanı Ahmet Bayduz ‘’13 Eylül Perşembe günü saat 20.00 de Büyükşehir Belediyesi yanında bir birlik beraberlik buluşması düzenleyeceğiz’’ dedi.

“AMACIMIZ BİRLİK BERABERLİK”

Ülkemizin zor günler geçirdiğini dile getiren Ahmet Bayduz,“ Bu dönemlerde biz gençlerin Malatya’da böyle bir kitleye sahip olup memleketimizin dört bir yanından bu birlik ve beraberlik buluşmasına katılım sağlayacak olan herkese gençler olarak, gençlerin lideri olarak teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“HER ZAMAN YANIMIZDA OLDULAR”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a, Yeşilyurt Belediyesine ve en başta Malatya’nın değerli basınına çok teşekkür ettiğini ifade eden Bayduz, “Her zaman yanımızda oldular. Gençlerin sorunlarını dinlediler. Gençlerin sorunlarına çözüm aradılar, fırsat verdiler. Artık şunu bilmelerini isterim ki gençlik araştırıyor, sorguluyor, düşünüyor ve yenilikçi fikirlere sahip iş fikri üretiyor. Bizlerin de amacı imkânlarımız doğrultusunda üniversitelerde, topluluklarda, kulüplerde lise teşkilatlarımız ve ilçe teşkilatlarımız ile beraber ülkenin birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini en güzel bir şekilde sağlamaktır. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun” sözlerine yer verdi. busabahmalatya.com