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“Kıbrıs Modern Sanat Müzesi” projesi tamamlandı

KKTC’de sanatsal faaliyetleri kitlelere ulaştırmak, kültürel kimliği uluslararası sanat ortamıyla paylaşmak ve toplumun sanatla bütünleşmesini sağlamak amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi tarafından “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi” kuruluyor.KKTC’nin...

“Kıbrıs Modern Sanat Müzesi” projesi tamamlandı

KKTC’de sanatsal faaliyetleri kitlelere ulaştırmak, kültürel kimliği uluslararası sanat ortamıyla paylaşmak ve toplumun sanatla bütünleşmesini sağlamak amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi tarafından “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi” kuruluyor.KKTC’nin...

07 Nisan 2018 Cumartesi 12:40
“Kıbrıs Modern Sanat Müzesi” projesi tamamlandı

KKTC’de sanatsal faaliyetleri kitlelere ulaştırmak, kültürel kimliği uluslararası sanat ortamıyla paylaşmak ve toplumun sanatla bütünleşmesini sağlamak amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi tarafından “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi” kuruluyor.

KKTC’nin ilk Modern Sanat Müzesi olma özelliğini taşıyan projenin, Yakın Doğu coğrafyasının en büyük güzel sanatlar müzesi olarak tasarlandığı belirtildi. Ayrıca müzenin, toplumda sanatın birçok kişi tarafından tanınmasını ve izlenmesini sağlayacağı da ifade edildi.

Temelleri 20 Temmuz’da atılacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesinin temellerinin, 20 Temmuz’da atılacağı bildirildi. Koleksiyonunda sanat değeri yüksek eserlerin yer alacağı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, modern ve çağdaş alandaki tüm yapıtların sergilenmesine fırsat verebilecek bir alt yapıyla ve mimariyle inşa edilecek.

Modern mimariyle tasarlandı

Mimari Projesi hazır olan müze, 12 bin metrekare kapalı alan, 1500 kişilik fuaye alanı, 4 kalıcı koleksiyon salonu, 3 heykel-enstelasyon sergi salonu, 2 fotoğraf sergi salonundan oluşacak. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde, sanat dünyasıyla ilgili konferans ve sempozyumların gerçekleştirileceği 120’er kişilik konferans ve sinevizyon salonu, ender eserlerin analiz ve restorasyonlarının yapılacağı stüdyo ve laboratuvarlar, foto stüdyo ve uzman ofisleri, toplantı odaları, tamir ve bakım atölyeleri, özel eserlerin korunması için iklimlendirilmiş depo sistemi, tam donanımlı sanat kütüphanesi ve arşivi ile hizmet verecek. Müzede ayrıca hatıra eşya, basılı yayın, katalog ve sayış üniteleri de yer alacak.

"Gelecek nesillere ilham kaynağı olacak izler bırakılacak"

KKTC’nin bu projeyle önemli bir eksikliğinin giderilmesi konusunda girişimler başlattıklarını dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, sanat müzesinin oluşturulması için yeni bir misyon üstlenildiğini belirtti. Doç. Dr. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Suat Günsel’in vizyonu ve girişimi ile başlatılan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile ülke sanatımızın dünya ile buluşmasının sağlanacağını ifade etti. Özellikle gençlerin çağdaş ve modern sanata, tasarıma, mimariye olan ilgisini önemsediklerini anlatan Doç. Dr. Günsel, modern, çağdaş ve yerel kültürle bütünleşen bir sanat anlayışıyla sürdürülebilir ve gelecek nesillere ilham kaynağı olacak izler bırakmak istediklerini söyledi.
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