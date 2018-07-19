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Kepez'in içme suyu altyapısı yenilendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akçadağ ilçesine bağlı Kepez Mahallesi’nde içme suyu hattı çalışmalarını tamamladı. MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Hedefimiz Malatya merkez ve ilçelerinin tamamının altyapısını yenilemek ve içme suyunu her vatandaşımızın musluklarına ulaştırmak” ifadelerini kaydetti.

Kepez'in içme suyu altyapısı yenilendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akçadağ ilçesine bağlı Kepez Mahallesi’nde içme suyu hattı çalışmalarını tamamladı. MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Hedefimiz Malatya merkez ve ilçelerinin tamamının altyapısını yenilemek ve içme suyunu her vatandaşımızın musluklarına ulaştırmak” ifadelerini kaydetti.

19 Temmuz 2018 Perşembe 12:20
Kepez'in içme suyu altyapısı yenilendi

Konuyla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Muhtelif İlçeler 2. etap içme suyu hattı çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda Akçadağ ilçesi Bölüklü Mahallesi’nde 3 bin 500 metrelik içme suyu çalışmalarımızı tamamlamıştık. Yine Akçadağ ilçesi Kepez Mahallesi’nde 3 bin 616 metrelik içme suyu hattı çalışmalarımızı tamamladık. Bu çalışmalarımızın bin 568 metrelik kısmında duktil borular, kalan 2 bin 48 metrelik kısmında ise polietilen borular kullandık. Çalışmalarımız tamamlanmasıyla Kepez Mahallemiz içme suyu altyapısı yenilendi. Hedefimiz Malatya merkez ve ilçelerinin tamamının altyapısını yenilemek ve içme suyunu her vatandaşımızın musluklarına ulaştırmak. Malatya genelinde çalışmalarımız devam ediyor” sözlerini kaydetti. 

HABER MERKEZİ

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Kepezİçme SuyuMASKİAKÇADAĞ İLÇESİMalatyaErtan Mumcu
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