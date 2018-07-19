Kepez'in içme suyu altyapısı yenilendi

Konuyla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Muhtelif İlçeler 2. etap içme suyu hattı çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda Akçadağ ilçesi Bölüklü Mahallesi’nde 3 bin 500 metrelik içme suyu çalışmalarımızı tamamlamıştık. Yine Akçadağ ilçesi Kepez Mahallesi’nde 3 bin 616 metrelik içme suyu hattı çalışmalarımızı tamamladık. Bu çalışmalarımızın bin 568 metrelik kısmında duktil borular, kalan 2 bin 48 metrelik kısmında ise polietilen borular kullandık. Çalışmalarımız tamamlanmasıyla Kepez Mahallemiz içme suyu altyapısı yenilendi. Hedefimiz Malatya merkez ve ilçelerinin tamamının altyapısını yenilemek ve içme suyunu her vatandaşımızın musluklarına ulaştırmak. Malatya genelinde çalışmalarımız devam ediyor” sözlerini kaydetti.