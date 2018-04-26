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Keloğlan Keleşoğlan Sahnelendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MBŞT) Çocuk Grubu, ‘Keloğlan Keleşoğlan’ adlı çocuk oyununu sahneledi. Oyunda 25 çocuk oyuncu rol aldı.

Keloğlan Keleşoğlan Sahnelendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MBŞT) Çocuk Grubu, ‘Keloğlan Keleşoğlan’ adlı çocuk oyununu sahneledi. Oyunda 25 çocuk oyuncu rol aldı.

26 Nisan 2018 Perşembe 12:16
Keloğlan Keleşoğlan Sahnelendi

Sanat Merkezi Salonu’nda sahnelenen oyunun ilk seansı seyirciyle buluştu. Tek perdelik oyunda 25 çocuk oyuncu rol alıyor. Aralarında Afganistan’dan Malatya’ya gelen Semiullah Aydın’ın da bulunduğu oyuncuların performansı göz doldurdu. MABESEM bünyesinde tiyatro eğitimi alan oyuncular, usta tiyatrocuları aratmadılar.

2 GÜN GÖSTERİME GİRECEK

Ulviye Karaca’nın yazdığı eseri, MBŞT Çocuk Grubu Koordinatörü Tuğrul Gökmen Şahin oyun olarak uyarlayıp yönetti. Oyunun ilk seyircileri, çeşitli ilkokullardan gelen öğrenciler oldu. Oyun, günlük 2 seans olmak üzere 2 gün gösterimde olacak. Gösterimlere ilkokul öğrencileri davet edilerek alınıyor. Ayrıca 27 Nisan 2018 Cuma günü (yarın) saat 19.30’da Sanat Merkezi Salonu’nda aileleriyle birlikte tüm çocuklara açık şekilde gösterim gerçekleştirilecek.(Bülten)

Anahtar Kelimeler:
MalatyaŞehir Tiyatrosu
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