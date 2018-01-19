"KAYIP HAYATLAR" SAHNELENDİ

Mehmet Tekkanat'ın yazdığı ve Ömer Konakçı’nın yönettiği Kayıp Hayatlar oyunu ile gençlerin madde bağımlılığına nasıl düşürüldüğü ve bunun sonuçlarını trajikomik bir şekilde ele alıyor. İki perde halinde sahnelenen oyunda genç tiyatrocular oyun bitiminde izleyiciler tarafından uzun sür ayakta alkışlandı. Oyun sonunda bir konuşma yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, genç tiyatrocuları başarılı oyun nedeniyle tebrik etti. Toplumsal sıkıntıların sanatın güçlü diliyle insanlara aktarılmasının önemli olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde sanatsal faaliyetlerine devam eden genç tiyatrocularımızı hem seçtikleri konu hem de sahne performansları nedeniyle kutluyorum. Uyuşturucu illeti başta olmak üzere toplumsal huzur ve güvenliğimizi tehdit eden olayların temelinde yatan gerçekler ve sonuçları itibariyle oluşturduğu tahribatın konu edildiği tiyatro oyununu büyük bir beğeni ile izledik. Anne ve babalar olarak çocuklarımıza sahip çıkmalıyız, paylaştıkları sorunlarına duyarlı yaklaşmalı ve çözüm bulmalıyız. Çocuklarımız öncelikle evde mutlu olmalı ve problemini rahatça paylaşmalı, aile içerisindeki iletişim kanalları canlı tutulmalıdır” diye konuştu.



Konuşmasında gençlere düşen sorumluluk ve görevlerden bahseden Başkan Polat, şöyle devam etti:

“Tabi ki gençlerimize de bu anlamda büyük görevler düşüyor. Oyunda anlatıldığı gibi uyuşturucu, madde bağımlılığı ve alkol tuzağına düşmemek için okul yıllarında eğitim hayatınıza yoğunlaşmalı, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmalısınız. Her hangi sıkıntınızı anne, baba ve öğretmenlerinizle paylaşmalısınız, çareyi başka yerlerde aramamalısınız eğer başka yollara giderseniz kendi hayatınızı karartmış olursunuz ve oyununda ismi olan kayıp hayatlarda kaybolur gidersiniz. Çevrenizde bu tür çirkin ve kötü işleri yapanlar varsa 155’i arayarak bildirin. Devletimizin güvenlik birimleri her türlü önlemi alıyor ancak bu işin kökünden çözmenin yolu; kitap okumaktan ve eğitimden geçmektedir. Gençliğimiz kaybolursa ülke geleceği karanlığa boğulur, onun için erken yaşlarda çocuklarımızı bu tür kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için daha fazla çaba harcamalıyız, onlarla yakından ilgilenmeliyiz. İç ve dış mihrakların tek amacı gençlerimizin zihin dünyalarıyla oynayarak geleceklerini karartmaktır, hepimizin dikkatli ve uyanık olması gereken bir dönemden geçiyoruz. Ülkemizin fikri ve zihni parlak, yeteneklerini geliştiren, okuyan bir gençliğe ihtiyacı var. Bu tür hassas konuları insanlara anlatma ve aktarmanın en güzel yolu da sanatsal etkinliklerdir. Tiyatro grubumuz toplumsal konulara dikkat çeken oyunlarını başarıyla sahnelemeye devam ediyor. Sanatseverlerinde bu etkinliklere ilgi göstermesi hepimizi mutlu ediyor.”

