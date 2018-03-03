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KADINLAR TİYATRO EĞİTİMİ ALIYOR

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi, kadınların sosyal hayata katılımını artırmak ve kadınları bu tarz sosyal aktivitelere teşvik etmek amacıyla Kadın Meclisi üyelerine tiyatro eğitimi veriyor. Bu kapsamda yaklaşık 12 Kadın Meclisi üyesi Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezinde (MABESEM) tiyatro eğitimleri alıyorlar.

KADINLAR TİYATRO EĞİTİMİ ALIYOR

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi, kadınların sosyal hayata katılımını artırmak ve kadınları bu tarz sosyal aktivitelere teşvik etmek amacıyla Kadın Meclisi üyelerine tiyatro eğitimi veriyor. Bu kapsamda yaklaşık 12 Kadın Meclisi üyesi Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezinde (MABESEM) tiyatro eğitimleri alıyorlar.

busabahh
busabahh
03 Mart 2018 Cumartesi 12:29
KADINLAR TİYATRO EĞİTİMİ ALIYOR

Ev kadınlarını tiyatroya teşvik etmek adına çalışmalar yaptıklarını ifade eden Tiyatro Eğitmeni Fatih Akgün, “Kadınlar sürekli evde olduklarından dolayı çok sıkılıyorlar ve sosyal bir ortam arıyorlar. Tiyatro kadınlar için çok iyi sosyal bir ortam. Hem eğitim alıp hem de streslerini atıyorlar, kısacası eğlenerek öğreniyorlar” dedi.Kadınların tiyatro eğitimlerine çok istekli geldiklerini söyleyen Akgün, kadınlara bu imkânı sağlayan Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisine teşekkür etti.

TERAPİ OLUYOR

Kadın Meclisi bünyesinde yapılan çalışmalarda aktif rol almaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Kadın Meclisi üyeleri, Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin kadınlara tüm imkânları sunduğunu, tiyatro gösterisin de yer almalarının kendileri için bir terapi olduğunu, eğitimlere mutlu ve huzurlu bir şekilde geldiklerini ifade ettiler. Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliğinden alınan bilgiye göre 4 ay sürecek tiyatro eğitimlerinden sonra kadınlar hazırladıkları oyunu tiyatro severlerle buluşturacaklar. (Bülten) busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 03.03.2018 12:31
Anahtar Kelimeler:
MalatyaTiyatro EğitimleriMalatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın MeclisiKadınlar
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