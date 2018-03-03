KADINLAR TİYATRO EĞİTİMİ ALIYOR

Ev kadınlarını tiyatroya teşvik etmek adına çalışmalar yaptıklarını ifade eden Tiyatro Eğitmeni Fatih Akgün, “Kadınlar sürekli evde olduklarından dolayı çok sıkılıyorlar ve sosyal bir ortam arıyorlar. Tiyatro kadınlar için çok iyi sosyal bir ortam. Hem eğitim alıp hem de streslerini atıyorlar, kısacası eğlenerek öğreniyorlar” dedi.Kadınların tiyatro eğitimlerine çok istekli geldiklerini söyleyen Akgün, kadınlara bu imkânı sağlayan Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisine teşekkür etti.

TERAPİ OLUYOR

Kadın Meclisi bünyesinde yapılan çalışmalarda aktif rol almaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Kadın Meclisi üyeleri, Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin kadınlara tüm imkânları sunduğunu, tiyatro gösterisin de yer almalarının kendileri için bir terapi olduğunu, eğitimlere mutlu ve huzurlu bir şekilde geldiklerini ifade ettiler. Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliğinden alınan bilgiye göre 4 ay sürecek tiyatro eğitimlerinden sonra kadınlar hazırladıkları oyunu tiyatro severlerle buluşturacaklar. (Bülten) busabahmalatya.com