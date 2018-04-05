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İsveç’teki ABBA Müzesine rekor ziyaretçi

İsveç’in başkenti Stockholm’deki pop grubu ABBA’ya ait müze, ziyaretçi rekoru kırıyor.Bir dönem dünya müzik listelerinin zirvesinde yer alan İsveçli müzik grubu ABBA’nın Stockholm’deki müzesi ziyaretçi rekoru kırıyor. Bugün Yabancı...

İsveç’teki ABBA Müzesine rekor ziyaretçi

İsveç’in başkenti Stockholm’deki pop grubu ABBA’ya ait müze, ziyaretçi rekoru kırıyor.Bir dönem dünya müzik listelerinin zirvesinde yer alan İsveçli müzik grubu ABBA’nın Stockholm’deki müzesi ziyaretçi rekoru kırıyor. Bugün Yabancı...

05 Nisan 2018 Perşembe 22:44
İsveç’teki ABBA Müzesine rekor ziyaretçi

İsveç’in başkenti Stockholm’deki pop grubu ABBA’ya ait müze, ziyaretçi rekoru kırıyor.

Bir dönem dünya müzik listelerinin zirvesinde yer alan İsveçli müzik grubu ABBA’nın Stockholm’deki müzesi ziyaretçi rekoru kırıyor. Bugün Yabancı Gazeteciler Birliği’ni ağırlayan müzenin müdürü Carolind Fagerlind, müzeye giriş fiyatının 25 euro olduğu ve müzenin 3 bölümden oluştuğu bilgisini verdi. Fagerlind, müzenin yılda 1 buçuk milyon ziyaretçi ağırladığını ifade etti.

1974 yılında "Waterloo" adlı şarkısıyla Eurovizyon şarkı yarışmasını kazanan ABBA grubu, 30 yıldan bu yana sahneye çıkmamasına rağmen albümleriyle satış rekorları kırmaya devam ediyor. Grubun albümleri 400 milyonluk satışla Elvis Presley ve Beatles’dan sonra 3 sırayı alıyor.

2013 yılında açılan ABBA Müzesi’nde, 360 derecelik bir salonda grubu anlatan bir belgesel film gösteriliyor. Müzede grup üyelerinin özel eşyaları ile kazandıkları altın plaklar ile bir başka bölümde de İsveç ve dünya basınında ABBA hakkında çıkan yazıları, aldıkları ödüller sergileniyor.
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