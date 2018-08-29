İŞTE O PROJELER

Bu anlamda Malatya Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı ve kazandıracağı bazı projelerin detayları şu şekilde:

KURU KAYISI LİSANSLI DEPO

Lisanslı deponun Malatya’ya kazandırılması için çalışmalar başlandı. Yeni Hal Binası yanında kurulması planlanan tesisin ihale aşamalarının bu yıl içinde tamamlanması ve yüklenici firma ile sözleşme imzalayarak temel atılması planlanıyor.

BÖLGENİN EN BÜYÜK KÜLTÜR MERKEZİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi bölgenin en büyük kültür merkezini kente kazandırıyor. Bu bağlamda Malatya’nın marka bir şehir olma yolunda değerini arttırmaya yönelik çalışmaları hız kesmeden z devam ediyor.

KUZEY KUŞAK YOLU 3. VE 4. ETAP

Malatya’nın merkezde yoğunlaşan trafik yükünü azaltmak ve Çevreyolu altındaki bölgelerde daha sağlıklı bir gelişme sağlamak amacıyla çalışmalarına devam edilen Kuzey Kuşak Yolu’nda sona yaklaşılıyor. Kuzey Kuşak Yolu tamamlandığında, batıda Alparslan Türkeş Bulvarı’ndan başlayarak, Topsöğüt – Samanlı Yolu, Yeni Hal Şehir Mezarlığı, Çarmuzu Melekbaba Battalgazi mahallelerinden Çöşnük Kavşağı’na bağlanacak. 3. , 4. ve 5. etap olan 5 bin 400 metrelik kısmın alt yapı ve sanat yapısı çalışmaları tamamlandı, asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

MODERN FUAR ALANI

Büyükşehir Belediye Binasının arka tarafında oluşturulacak yeni fuar merkezi, 13 bin 500 metrekarelik bir alan üzerinde kurulacak. 8 bin 757 metrekare fuar alanı, 240 metrekarelik 150 kişi kapasiteli çok amaçlı salon, 4 adet toplantı odası ve 600 metrekarelik kafeterya alanı ile fuar organizasyonlarına katılacak olan firmalara hizmet verecek.

MALATYA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ

Geçtiğimiz yıl ilk kez Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Malatya Uluslararası Film Festivali’nin bu yıl 8.’si düzenleniyor. Malatya’da sinema ile dolu dolu bir hafta yaşatacak ve 9-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek festivale yerli ve yabancı yüzlerce sinemacı ve sinemasever katılıyor.

MİLLET BAHÇESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle eski stadyumları millet bahçelerine dönüştürme projesi çerçevesinde eski stadyumun bulunduğu alan halkın hizmetine sunuluyor. Valilikle protokolleri imzalanıp ihale sürecine başlandı. Çok kısa bir sürede Malatya'ya yakışacak bir alan daha kente kazandırılacak.

TAKSİ VE MİNİBÜS EVLERİ

Şoförlerin sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve dinlenebileceği alanların da olduğu evler yapıldı. Kiltepe, Karakavak, Koyunoğlu, Özalper mahalleleri ve İstasyon Kavşağı ile Arapgir ve Arguvan ilçe merkezlerinde “T” ve “M” plaka ile faaliyet gösteren taksici ve minibüs esnafına yönelik, içerisinde şoförlerin sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve dinlenebileceği alanların da olduğu, boyutları 9 metrekare ile 15 metrekare arasında değişen taksi ve minibüs evlerinin kurulumunu yapıldı ve esnafların hizmetine sunuldu.

TURGUT ÖZAL MÜZESİ

“Devlet millet içindir, millet devlet için değildir” anlayışı ile hareket eden, devletin resmi çizgisini renkli kişiliği ve sivil yönetim anlayışı ile şekillendiren ve sadece Malatya için değil, Türkiye için önemli bir portredir 8. Cumhurbaşkanımız, hemşerimiz Turgut Özal. Onu en iyi şekilde anlamak, anlatmak ve hatıralarını memleketinde yaşatmak için “Turgut Özal Anı Evi ve Araştırma Merkezi” kuruluyor. Kerpiç Evler’de tahsis edilen özel bir bina içinde kurulan anı evi ve araştırma merkezinde İnönü Üniversitesi Turgut Özal Müzesi’nde bulunan Turgut Özal’ın şahsi eşyaları sergilenecek. Turgut Özal’ın balmumu heykelinin de yer alacağı bu anlamlı mekan yıl sonunda hemşehrilerin ziyaretlerine açılacak.

YENİ KENT MEYDANI

Eski Belediye binasının yıkılması ile birlikte oluşturulacak olan kent meydanı içerisinde kalan Ziraat Bankası ve Esenlik Market taşınarak, alan üzerine toplam 7 bin metrekarelik meydan kazandırılıyor. Yaklaşık 6 bin 350 metrekare sert zemin ve 200 metrekare yeşil alanı bulunan yeni meydan Malatya’ya sunulacak.

YERLİ TOHUM BANKASI PROJESİ

Bu yıl çalışmalarına başlanılan Yerli Tohum Bankası Projesi ile genetiği ile oynanmamış, yerel tohum çeşitlerimizin gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması amaçlanıyor. 2018 Eylül ayında yapımına başlanacak projenin, 2021 yılında tamamlaması planlanıyor. Tohum bankası kapsamında tohumlar, küçük soğuk odalardaki kasalarda muhafaza edilecek. Proje, ilimiz ve bölgemizde çiftçilerimizin yıllardır yetiştirdiği ata tohumları bulup onları bir merkezde toplamak, tescil etmek ve üretimini yaygınlaştırmak adına büyük önem taşıyor.

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