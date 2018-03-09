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İSKENDEROĞLU KONFERANS VERECEK

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen MAFSAD Kitap Kafe’nin bu haftaki konuğu Levent İskenderoğlu olacak.

İSKENDEROĞLU KONFERANS VERECEK

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen MAFSAD Kitap Kafe’nin bu haftaki konuğu Levent İskenderoğlu olacak.

busabahh
busabahh
09 Mart 2018 Cuma 10:19
İSKENDEROĞLU KONFERANS VERECEK

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle oluşturulan, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen Burası Benim Yerim/MAFSAD Kitap Kafe Projesi çerçevesinde birçok misafir ağırlanıyor. Bu hafta, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü, Uzman Sanat Tarihçisi Levent İskenderoğlu MAFSAD Kitap Kafe’nin konuğu olacak. Malatya’nın kültür ve sanat ortamına katkı sunmak için her türlü projeyi desteklediklerini belirten Levent İskenderoğlu, MAFSAD’la birlikte birçok proje yürüttüklerini söyledi.

“20.yy Sanatı: Sanatın Dönüştüren Gücü” adlı Konferansın, 9 Mart 2018 Cuma günü saat 19.00’da gerçekleştirileceğini belirten proje koordinatörü Yılmaz Konuk, konferansa bütün Malatya halkının davetli olduğunu söyledi. (Bülten) busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 09.03.2018 12:41
Anahtar Kelimeler:
MalatyaLevent İskenderoğluMalatya Fotoğraf Ve Sinema Sanatı Derneği
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