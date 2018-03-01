‘HİÇ ÇARŞI GÖRMEMİŞ ADAMLAR’ YAYINDA

1976 Malatya doğumlu ve inşaat mühendisi olan ÜmitErenler, “Esasen edebiyata şeklen uzak görülüyorum ama Allah vergisi bir yetenekten bahsedebiliriz. Bunu kitabı okuduktan sonra da göreceksiniz. Kitap oldukça iddialı ve mizahi hikayelerden oluşmaktadır.Kitabın içeriğinde yer alan hikayelerin tamamı gerçek yaşamdan kesitler. Kendi hayatımdan ve etrafımdaki arkadaşlarımdan dinlediklerimi kaleme aldım. İçine bir miktar hayal gücü ekledim. Bir miktar ‘Yok canım artık’ kısmını ekledim. Ama sonu çok güzel oldu. İnşallah okudukça hak vereceksiniz” şeklinde konuştu.

HİKAYELER MALATYA’DA GEÇİYOR

Kitapta Malatya’nın 1-2 hikayesinde ismen geçtiğini ama hikayelerin tamamına yakınının Malatya’da geçtiğini ifade eden Erenler, “Şehri isim olarak bazı hikayelerde, bazı konularını deşifre etmemek adına ismen geçirmesem de hikayelerimiz tamamen Malatya’da geçmektedir. Öyle doneler verdim ki okurken hissedeceksiniz” diye konuştu.

Herkesin etrafında insanlarla muhabbet halindeyken, ‘şu hikayem, bu hikayem’ şeklinde durumları olduğunu belirten Erenler, “Bende bunları bir yerlerde toplayıp, başka insanlarla paylaşmak güzel ve keyifli olur diye düşündüm. 10 yıldır hayalini kurduğum bir işti ve bugüne nasip oldu. Üşenmedim, başladım. Ve bunu yazmam yaklaşık 1 ay sürdü. Sonrasında redaksiyon aşaması biraz uzun sürdü. 6 ay içerisinde de kitabı çıkardık” açıklamalarında bulundu.

Kitabın şimdilik internet sitelerinde yer aldığını söyleyen Erenler, “Kitap satış sitelerinde bulunabilir. İnşallah çok yakın bir zamanda da belli bir satışı yakaladıktan sonra Malatya’da Malatyalılar ile buluşacak” dedi.

Ümit Erenler, kitap ile ilgili olarak açıklamalarına şu şekilde devam etti:

KİTABIN MİSYONU GÜLDÜRMEK

“Esas misyonu Malatya’yı tanıtmak olan bir kitap dersem yanlış olur. Kitabın tek bir misyonu var: Güldürmek. Kitabın birinci sayfasından sonuncu sayfasına kadar her mizah anlayışına sahip insan skalasına göre düşündüğümüzde; her mizah anlayışına göre insan, kitabın farklı sayfalarında ama mutlaka güleceği bir kitap oldu. Bu kitabı okuduktan sonra hiç kimsenin şu cümleyi kurmayacağının garantisini verebilirim: ‘Aldık, okuduk ama hiç gülmedik.’ Kitapta 16 farklı hikaye var ve herkesin hikayelerin birinde kendisini bulacağının garantisini verebiliyorum. ‘Bu beni anlatıyor, bu amcamın oğlu, dayımın kızı’ gibi cümleleri kullanacaklardır. Ve mutlaka yaşanmışlıklara denk gelip, güldürecektir.”Erenler, kitabın fiyatının 15 TL olduğunu da sözlerine ekledi.

Hilal Demirtaş - Busabah Gazetesi