Hem sağlık müdürü hem doktor

İl Sağlık Müdürü ve aynı zamanda İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Recep Bentli, cuma günleri Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hastalarına poliklinik hizmeti veriyor. Zaman zaman poliklinik hizmeti verdiğini dile getiren Doç. Dr. Bentli, önceleri takip ettiği hastaları bulunduğunu belirtti.

HASTALARIMI TAKİP EDİYORUM

Poliklinik hizmeti hakkında bilgi veren Doç. Dr. Bentli, “Bunları cuma günleri öğleden önce alarak hastalarımı takip ediyorum. Diğer yandan mesleğimi de haftada yarım gün de olsa icra ediyorum. Böylelikle hem hastalarımı mağdur etmiyorum hem de mesleğimi yerine getiriyorum” diye konuştu. ( busabahmalatya.com )