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Günpınar Şelalesinde konser

TRT Müzik kanalında yayınlanan Akşam Sefası programının Koro Şefi ve Ses Sanatçısı Suat Yıldırım ve eşi Nermin Yıldırım, Darende’deki Günpınar Şelalesinde konser verdi.

Günpınar Şelalesinde konser

TRT Müzik kanalında yayınlanan Akşam Sefası programının Koro Şefi ve Ses Sanatçısı Suat Yıldırım ve eşi Nermin Yıldırım, Darende’deki Günpınar Şelalesinde konser verdi.

22 Temmuz 2018 Pazar 15:51
Günpınar Şelalesinde konser

Darende’nin doğa harikası olan ve havaların ısınmasıyla birlikte on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Günpınar Şelalesi önemli bir konsere ev sahipliği yaptı. Malatya Büyükşehir Belediyesinin bir süre önce onarımını ve çevre düzenlemesini bitirdiği Günpınar sosyal tesislerindeki konsere çok sayıda davetli katıldı.

Günpınar Vakfınca organize edilen gecede duygulu anlar yaşayan sanatçı Suat Yıldırım, “Baba ocağında Darendeli hemşehrilerimle buluşmak beni çok mutlu etti, umarım bundan sonra daha büyük organizasyonlarda bir araya geliriz” dedi.

Günpınar Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Ayhan Erden ve Günpınar Vakfı Başkanı Kadir Yurdakul Baykal da katılımcılara teşekkür ederek, vakfın hizmetlerinin daha etkin ve verimli olabilmesi için tüm Günpınarlılardan destek beklediklerini belirtti.

Günpınar Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Sözen ise vakfın güzel hizmetlere imza atmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Malatya Büyükşehir Belediyesine bu güzel sosyal tesisi Günpınara kazandırdıkları için teşekkür etti.

Program sonunda Vakıf Başkanı Kadir Yurdakul Baykal, Suat ve Nermin Yıldırım çiftine plaket takdim ederek teşekkürlerini iletti. Çifte aynı zamanda Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser tarafından da günün anısına çini tabak hediye edildi. busabahmalatya.com

İHA

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Günpınar şelalesiKonserTrt Müzik KanalıAkşam Sefası Programı
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