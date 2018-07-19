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Güç birliğinin bize katkısı olacak

Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Sadıkoğlu, “Malatya’nın menfaatine olacak her projede güç birliğinin bize katkısı olacaktır” diye konuştu.

Güç birliğinin bize katkısı olacak

Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Sadıkoğlu, “Malatya’nın menfaatine olacak her projede güç birliğinin bize katkısı olacaktır” diye konuştu.

19 Temmuz 2018 Perşembe 12:22
Güç birliğinin bize katkısı olacak


Ziyaret sırasında bir açıklama yapan ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, “Başarılı olacağına inandığımız aktif ve dinamik bir yönetimi görev başında görmekten mutluyuz” ifadelerine yer verdi. Malatya Ticaret Odasının her zaman yanlarında olacaklarını ve gerekli çalışmaları hassasiyetle yapacaklarını dile getiren Özel, yeni yönetime başarılar diledi.

ASRİAD MALATYA ŞUBESİ DE YER ALMALI

Daha sonra konuşan Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, ASRİAD Malatya Şubesi’nin yeni kurulmasına rağmen başarılı çalışmalarının olacağını ve Malatya iş dünyası ile yapacakları istişare toplantılarında mutlaka ASRİAD Malatya Şubesinin de yer alması gerektiğini söyledi.

Sadıkoğlu, “Malatya’nın menfaatine olacak her projede güç birliğinin bize katkısı olacaktır. Bu vesileyle gerçekleştirmiş olduğunuz nazik ziyaretiniz için sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

İHA

Son Güncelleme: 19.07.2018 12:34
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