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Gercüş’te tarihi manastır 100 yıl sonra ibadete açıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde bulunan ve restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Mor Aho Manastırı 100 yıl sonra ibadete açıldı.Gercüş’te restorasyon çalışmaları tamamlanan 1500 yıllık tarihi Mor Aho Manastırı’nın açılışı...

Gercüş’te tarihi manastır 100 yıl sonra ibadete açıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde bulunan ve restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Mor Aho Manastırı 100 yıl sonra ibadete açıldı.Gercüş’te restorasyon çalışmaları tamamlanan 1500 yıllık tarihi Mor Aho Manastırı’nın açılışı...

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:22
Gercüş’te tarihi manastır 100 yıl sonra ibadete açıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde bulunan ve restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Mor Aho Manastırı 100 yıl sonra ibadete açıldı.

Gercüş’te restorasyon çalışmaları tamamlanan 1500 yıllık tarihi Mor Aho Manastırı’nın açılışı yapıldı. Arıca köyünde bulunan manastırın açılışına Vali Ahmet Deniz, AK Parti Batman Milletvekili Ataullah Hamidi, İlçe Kaymakamı Ünal Koç, AK Parti İlçe Başkanı Şefik Öner, Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Samuel Aktaş, Rahip Daniey Savcı ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Vali Deniz, Batman, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Yunus Emre’nin, Hacı Bektaş’ın, Mevlana’nın sevgi, hoşgörü tohumlarının attığı bir coğrafya olduğunu belirterek, “Bizler farklıklarımızı zenginlik olarak görüyoruz. Çünkü bir cihan imparatorluğu üzerinde yaşıyoruz. Elbette farklıklarımız olacak. Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm vatandaşlarımızın ibadet etme özgürlüğüne sahip çıkıyoruz. Dünyanın da buna ihtiyacı var. İşte Arıca köyümüzde manastır açıyoruz. Birçok Anadolu şehrinde kilise, cami, sinagog yan yanadır” dedi.

Midyat Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Samual Aktaş ise, manastırın 6’ncı asırdan kaldığını belirterek, “Batman Valisi Ahmet Deniz ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’e çok teşekkür ederim. Köy halkının da yardımıyla manastırımız açıldı” diye konuştu.

Konuşmaların ardından manastırın açılışı yapıldı. Süryaniler, 100 yıl sonra manastırda mum yaktı.
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