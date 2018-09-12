Gençler kültürel mirasa sahip çıkıyor

Gençlik Meclisi ve Gençlik Merkezi üyeleri gerçekleştirilen programda oldukça keyifli bir gün geçirdiler. Programla ilgili konuşan Gençlik Meclisi üyesi Seher Can, Malatya'nın tarihi ve turistlik bir mekanı olan Darende Somuncu Baba'yı gezmenin ve görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek “Bu tür kültürel yerleri görmemize, tanımamıza vesile olan ve bize bu imkanları sağlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu'na teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Gençlik Meclisi Üyesi Tolgahan Parlak ise birlikteliğin artmasına vesile olan bu tür programların devam etmesi gerektiğini dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. Parlak, gezi ile birlikte daha önce görmedikleri tarihi yerleri de görme fırsatını yakaladıklarını belirterek “Kudret Havuzunu daha önce duymuştuk, bugün gördük, hatta yüzdük. Malatya Kent Konseyi’ne çok teşekkür ediyorum, burada bulunduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

Gün boyunca gönüllerince eğlenen gençler, tarihi ve kültürel yerleri gezmenin yanı sıra rafting yapıp, Kudret Havuzunda yüzerek eğlenceli bir gün yaşadılar. busabahmalatya.com