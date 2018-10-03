Genç yetenekler filmde oynayacak

Sinema dünyasının tanınan isimlerinden olan Suat Ay’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Arafta Kalanlar, Damascus Kılıcı’ kurgu film projesinin 2019 yılında çekimleri Malatya’da başlayacak. Projeden büyük beklentileri olan usta yönetmen Suat Ay, ilk sinema filmi olan ‘Kariyer’i de Malatya’da çekerek sinema dünyasına merhaba demişti. Ardından Resimdeki Yüz, Kelebek, Gölgedeki Esaret ile izleyicileri buluşturmuştu.

Projeleri üzerine açıklamalarda bulunan Yönetmen Suat Ay, ekim ayı içerisinde Adana’da çekimleri başlayacak olan Mitolojik Fantastik Korku filmi ‘Lanetli Gölge’ ile birlikte kaliteli genç yeteneklerin filmde rol alacağını belirtti. (Bülten)