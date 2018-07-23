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Gastronomi şehri Malatya

Türkiye’nin ünlü yemek Blogger’ları Malatya’nın eşsiz yemeklerini takipçileri ile paylaştı. Çukurova Turistik Otelciler Birliği Başkanı Tayyar Zaim, “Bence Malatya, Türkiye’de gastronomi şehir olmaya aday değil, bir gastronomi şehridir” dedi.

Gastronomi şehri Malatya

Türkiye’nin ünlü yemek Blogger’ları Malatya’nın eşsiz yemeklerini takipçileri ile paylaştı. Çukurova Turistik Otelciler Birliği Başkanı Tayyar Zaim, “Bence Malatya, Türkiye’de gastronomi şehir olmaya aday değil, bir gastronomi şehridir” dedi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:06
Gastronomi şehri Malatya

Malatya Valisi Ali Kaban’ın davetiyle önceki gün Malatya’ya gelen Blogger’lar Battalgazi, Yeşilyurt ve şehir merkezindeki çeşitli turistik yerleri gezerek yöresel yemeklerin tadına baktı.

Sosyal medyada binlerce takipçileri bulunan Blogger’lar takipçilerine Malatya yemeklerinin lezzetlerini anlatarak, Malatya’ya gelmeleri ve şehrin lezzetlerini tatmaları tavsiyesinde bulundu. Şehirde ünlü olan bir kebapçıda kebabın tadına da bakan Blogger’lar kebabı çok beğendiklerini söyledi.

Çukurova Turistik Otelciler Birliği Başkanı Tayyar Zaim, “Bence Malatya, Türkiye’de gastronomi şehir olmaya aday değil, bir gastronomi şehridir. Sadece bunun çok iyi tanıtılması ve pazarlanması gerekiyor. Malatya dediğimiz zaman sadece kayısı akla geliyor ama aslında Malatya’nın çok daha güzel lezzetleri var. Ben bu noktada Malatya’da bir lezzet festivali tadında bir festival yapılmasını buradan öneriyorum” diye konuştu.

ÇÖZÜLMESİ GEREKEN İLK SORUN ULAŞIM

Blogger Mehmet Güven ise, “Türkiye’nin birçok yerini gezmiş birisi olarak söylüyorum, Malatya’nın Adana’dan, Gaziantep’ten ve Hatay’dan farkı yok. Sadece tanıtım eksik. Burada kayısı denen bir gerçek var, kayısıyla yapılmayacak şey yok. Bizim aslında sıkıntı olarak gördüğümüz şey ulaşım, insanlar buraya gelmek istiyor ama ulaşım sıkıntı. Bence çözülmesi gereken ilk sorun ulaşım” şeklinde konuştu.

Misafirlere Malatya’yı gezdiren Valilik Basın Müdürü Halil İbrahim Kılıç ise, “İzmir ve Adana’dan gastronomi alanında ünlü Blogger yazarları Malatya’ya geldi, bu organizasyonu Malatya’daki işletmelerin desteği ile yaptık. Malatya aslında helvayı yapmaya her yönüyle müsait ama bu helvayı pişirip sıcak olarak sunmak gerekiyor. Bizim artık gastronominin Malatya’ya bir şeyler katacağına inanmamız gerekiyor” diye konuştu. 

İHA

Son Güncelleme: 23.07.2018 12:32
Anahtar Kelimeler:
Ali KabanMalatyaGastronomi
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