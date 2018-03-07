Fuat Saka, kadınlar için söyledi

Ünlü sanatçı Fuat Saka, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Ödemiş’te düzenlenen dayanışma etkinliğinde sahne aldı.

Ödemiş’te 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Eğitim Sen Ödemiş tarafından dayanışma etkinliği düzenlendi. Sendikanın ilçe yöneticisi Özlem Özen, etkinlik dolayısıyla yaptığı açıklamada toplumda kadınların yerinin hala ikinci planda kaldığını belirterek, “8 Mart sendikamız için önemli bir tarihtir. Kadın emekçilerin haklarının alınması ile ilgili tarihi olaylar vardır. Hakları için mücadele edip canlarını veren kadınlarımızla, hala töre ve erkek şiddeti ile karşı karşıya kalmak zorunda kalan kadınlarımız var. Biz 8 Mart’ı sıradan bir kadınlar günü olarak değerlendirmiyoruz. Bu gün bizim için mücadele ve toplumsal duyarlılık oluşturma günüdür" dedi.

Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, tek başına iki çocuğunu büyütüp üniversite mezunu yapan Fahriye Özkiremit ile üçüncü kitabını yayınlayan edebiyat öğretmeni Nurşen Kaygısız’a ödül verildi. Sanatçı Fuat Saka, “Hayat devam ediyor. Biz yine şarkılarımızı söylemeye devam edeceğiz” dedi. 2 saat süren konser sonunda Saka ve ekibi izleyicilerden beğeni aldı.