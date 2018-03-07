Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116842
ALTIN
161.667
DOLAR
3.7998
STERLİN
5.2750
EURO
4.7061

Fuat Saka, kadınlar için söyledi

Ünlü sanatçı Fuat Saka, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Ödemiş’te düzenlenen dayanışma etkinliğinde sahne aldı.Ödemiş’te 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Eğitim Sen Ödemiş tarafından dayanışma...

Fuat Saka, kadınlar için söyledi

Ünlü sanatçı Fuat Saka, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Ödemiş’te düzenlenen dayanışma etkinliğinde sahne aldı.Ödemiş’te 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Eğitim Sen Ödemiş tarafından dayanışma...

07 Mart 2018 Çarşamba 15:18
Fuat Saka, kadınlar için söyledi

Ünlü sanatçı Fuat Saka, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Ödemiş’te düzenlenen dayanışma etkinliğinde sahne aldı.

Ödemiş’te 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Eğitim Sen Ödemiş tarafından dayanışma etkinliği düzenlendi. Sendikanın ilçe yöneticisi Özlem Özen, etkinlik dolayısıyla yaptığı açıklamada toplumda kadınların yerinin hala ikinci planda kaldığını belirterek, “8 Mart sendikamız için önemli bir tarihtir. Kadın emekçilerin haklarının alınması ile ilgili tarihi olaylar vardır. Hakları için mücadele edip canlarını veren kadınlarımızla, hala töre ve erkek şiddeti ile karşı karşıya kalmak zorunda kalan kadınlarımız var. Biz 8 Mart’ı sıradan bir kadınlar günü olarak değerlendirmiyoruz. Bu gün bizim için mücadele ve toplumsal duyarlılık oluşturma günüdür" dedi.

Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, tek başına iki çocuğunu büyütüp üniversite mezunu yapan Fahriye Özkiremit ile üçüncü kitabını yayınlayan edebiyat öğretmeni Nurşen Kaygısız’a ödül verildi. Sanatçı Fuat Saka, “Hayat devam ediyor. Biz yine şarkılarımızı söylemeye devam edeceğiz” dedi. 2 saat süren konser sonunda Saka ve ekibi izleyicilerden beğeni aldı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsun’da “Locman”ın galası yapılacak
Samsun’da “Locman”ın galası yapılacak
‘BULAK’ BELGESEL FİLMİNİN GALASI YAPILDI
‘BULAK’ BELGESEL FİLMİNİN GALASI YAPILDI
SEMT KONAKLARINDA ENSTRÜMAN KURSLARI
SEMT KONAKLARINDA ENSTRÜMAN KURSLARI

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim