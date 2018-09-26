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Fotoğraflarla suyun tüketimi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ve MAFSAD işbirliği ile “Su ve Malatya” konulu fotoğraf yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren fotoğrafçılara para ödülü verildi.

Fotoğraflarla suyun tüketimi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ve MAFSAD işbirliği ile “Su ve Malatya” konulu fotoğraf yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren fotoğrafçılara para ödülü verildi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 18:14
Fotoğraflarla suyun tüketimi

Su kaynaklarının korunmasına dikkat çeken MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 13 İlçe 717 mahalle bin 273 sokak ve mezrada su ve atık su hizmetlerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Tıpkı büyükşehir gibi sorumluluk alanında görevlerimizi icra ediyoruz. Sorumluluğumuzu yerine getirirken suyun varlığına, su kaynaklarının korunmasına ve su tüketimine dikkat çekmek amacıyla bu tarz sosyal etkinlikleri de yapıyoruz. Bu anlamda ‘Su ve Malatya’ konulu fotoğraf yarışması düzenledik. Bu fotoğraf yarışmamızla Malatya’mızın değişik coğrafyalarından fotoğraf albümü oluşturduk. Ancak esas amacımız buradan hareketle özellikle ilimizdeki suya aslında belki de dünyadaki suya dikkat çekmektir” sözlerini kaydetti.

SUYUN TÜKETİMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) Başkanı İnan Orhan, “Umduğumuzun çok üzerinde bir katılım oldu. Malatya’mız için güzel fotoğraflar elde ettik. Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ’mizin arşivi için çok değerli fotoğraflar elde ettik.MASKİ olarak suyumuzu Malatya’da yönetmeye çalışırken, sosyal projelerle de suyun tüketimine kesinlikle dikkat çekme gibi önemli bir görevimiz olduğunu düşünüyorum. Hatırlarsanız İlköğretim Haftası ile birlikte okullarda etkinlikler düzenledik. Bu anlamda ilköğretim çağındaki çocuklardan su elçileri, su gönüllüleri seçtik. Tiyatrolarla yarışmalarla tamamen suya dikkat çekme amaçlı projelerimizi de yoğunlaştırarak devam etme arzusundayız” ifadelerini kullandı. 

Fotoğraf sergisinin açılışını Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat yaptı.  Yarışmada dereceye girenlere para ödülü verildi.

SİNEM HATUN TAVUT

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Ertan Mumcuİnan OrhanSu Ve MalatyaFotoğraf Yarışması
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