FOTOĞRAFIN DUAYEN İSMİ MAFSAD’IN KONUĞU

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2016-1 Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında finanse edilen, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen MAFSAD Kitap Kafe/Burası Benim Yerim Projesi, Malatyalı gençler için önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor.

“İZZET KERİBAR’I MALATYA’DA AĞIRLAMAK ONURDUR”

Proje Koordinatörü Yılmaz Konuk, yaptığı açıklamada Kitap Kafe Projesi kapsamında Fotoğraf sanatının önemli ismi İzzet Keribar’ın, 14 Nisan 2018 Cumartesi günü MAFSAD Kitap Kafe’nin konuğu olacağını söyledi. Yılmaz Konuk, 14 Nisan 2018 Cumartesi saat 09.30-13.00 arası eğitim ve gezi yapılacağını, aynı gün akşam 19.00-20.30 saatleri arasında da sunum-söyleşi gerçekleştirileceğini ve etkinliklerin ücretsiz olacağını sözlerine ekledi. (Bülten) busabahmalatya.com