FOTOĞRAFÇILARIN ‘KORSAN’ ÇİLESİ

Ülke genelinde olduğu gibi Malatya’da da düğün sezonunun en hareketli günleri yaşanıyor. Her şeyin en güzelini isteyen çiftler araştırmalarını sürdürüyor. Düğün fotoğraflarında da aynı özeni gösteren çiftler, tavsiye bekliyor. Bu anlamda düğün fotoğrafçılığını ve bu konuda dikkat edilmesi gerekenleri Düğün Fotoğrafçısı Uğur Karaman ile konuştuk:

-Öncelikle kendinizden bahsedebilir misiniz?

Uğur Karaman, 1985 Malatya doğumluyum. Bu mesleğe tamamen tesadüf üzeri başladım. Bir akrabamın vasıtasıyla bir fotoğraf laboratuvarında çalışmaya başladım. Sonra mesleği çok sevdim, 2007’de kendi yerimi açtım. Daha sonra teknolojinin gelişmesiyle dış çekim gündeme geldi, bu çekimler için Marian Sterea, Johsn Wee, Muse Chan, Sergey İvanov gibi dünyaca ünlü fotoğrafçılardan eğitim aldım.

-Çekim öncesi ne tarz hazırlıklar yapıyorsunuz?

Çekimden önce çiftlerimle mutlaka görüşüyoruz. Gelinlik modeli hakkında, saç modeli hakkında, aksesuar anlamında, gezeceğimiz mekan anlamında araştırmalar yapıyorum. Düğün gününe bunları bırakırsak eğer sıkıntı yaşayabiliriz. Fotoğraf çekilecek mekanları daha önceden gezip, araştırıp buluyorum, daha sonra bunları çiftlerime sunuyorum. Tabi bu görüşmelerde çiftlerimizin ne tarz fotoğraflar çekmek istediğini çözmemiz gerekiyor. Ne şekilde fotoğraf istiyorlar; neşeli mi, duygusal mı çözmemiz gerekiyor. Çiftlerimle beraber mekanlara karar veriyoruz. Tabi her güzel mekanda güzel fotoğraf çıkmıyor. Güneşin açısı manzara her şey fotoğrafı büyük ölçüde etkiliyor buna dikkat ederek mekana gideceğimiz saati iyi belirlememiz gerekiyor, öncesinde görüşme yapmazsak bu konuda büyük sıkıntı yaşayabiliriz.

-Sizce stüdyo fotoğrafçılığı artık bitiyor mu?

Stüdyo fotoğrafçılığı artık rağbet görmüyor. Artık herkes dış çekim istiyor. Teknolojinin gelişmesiyle, sosyal medyanın gelişmesiyle insanlar görüyorlar, kalite her geçen gün artıyor ve insanlar fotoğraf çekerken o anda anı yaşamak istiyorlar. Tabi bir defaya mahsus yapılan bir şey olduğu için insanlar artık stüdyoda çekip montajla manzara eklenen fotoğraflar istemiyor, o anı yaşamak o ortamda olmak istiyorlar. Burada önemli olan nokta ise dış çekimde, dış çekime uygun pozlar verdirmek zorundayız, stüdyoda çekilen pozları dış çekimde kullanamayız, sırıtır; iyi bir kompozisyonla, iyi bir ışıkla çekim yapılması gerekiyor.

-Bu sektörde şu an en popüler olan şey nedir?

Şimdi bir de yeni trend olan düğün klibi başladı. Düğün klibi 2 yıldır başladı, sektörümüzden geri kalmamak için bize düğün klibi işine girdik. Şu an tabi dolar ve Euro’nun artışı bizi çok etkiliyor. Bir düğün klibi için 30 bin ila 50 bin lira arasında bir meblağ cihazlarımıza ödüyoruz. Mecbur cihazlarımızı güncel tutmak gerekiyor. Klibin yapım aşaması ise; fotoğraf çekimleri esnasında video görsellerini alıp 3-4 dakikalık düğünlerini anlatacak bir klip oluşturuyoruz, teknoloji her geçen gün gelişiyor biz de kendimizi geliştirmek ve insanların isteklerini karşılamak zorundayız.

-Yeni evlenecek çiftlere önerileriniz nedir?

Yeni evlenecek çiftlere önerim; belki biraz klişe olacak ama çalışacağınız fotoğrafçıyı doğru seçin. Mesela fotoğraf benim için film gibidir; bir film vardır izlersiniz 15. dakikada sıkılırsınız, bir film vardır defalarca izlersiniz, sıkılmasınız. Çekineceğiniz fotoğrafların sıkılmadan izleyeceğiniz fotoğraflar olması gerekiyor. O yüzden fotoğrafçınızı iyi seçmelisiniz. Bir diğer önerim ise düğün günü kesinlikle fotoğraf çekimi yapmayın. Düğün günü çekiminde o günün verdiği bir heyecan oluyor, stres, sıkıntı oluyor, zamanımız kısıtlı oluyor. Bir de fotoğraf birkaç saate sığdırılacak bir olay değildir o yüzden düğünden önce bir gün ayarlayıp fotoğrafınızı o gün çekmeniz gerekiyor. Unutmayın ki bu işin geri dönüşü olmayacak, ona göre fotoğrafçılarını kendilerini ayarlamaları gerekiyor.

-Hangi mevsimde daha güzel fotoğraflar çekilir?

Çekim tarihinin hiçbir önemi yoktur. Benim için her mevsimin ayrı güzelliği vardır. İlkbaharda her yer çiçeklerle dolu, yaz aylarında buğday tarlaları, mısır tarlaları, sonbaharda ağaçlarda her rengi bulabiliyoruz, kış aylarının ayrı bir güzelliği var zaten.

-Sizi şu an en çok zorlayan şey neleredir?

Bizi şu an en çok zorlayan korsan fotoğrafçılık. Artık makin almak çok kolay küçük meblağlarda bir gün içerisinde hemen makine temin edilebiliyor. Üniversitelerde veya herhangi bir yerde kurs görmüş kişiler bir vergi ödemeden kira ödemeden personel çalıştırmadan şu an çekim yapmaya başladılar. Tabi hiçbir giderleri olmadığı için çok uygun fiyatlara çekimler yapıyorlar bu durum dada bütün meslektaşlarım adına bizi mağdur ediyor ve zor durumda bırakıyor. Rekabet ortamı yaratamıyoruz onlarla çünkü hiçbir giderleri yok ve biz maalesef maddi anlamda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. busabahmalatya.com