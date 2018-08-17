Fotoğraf ustaları Malatya'da

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneğinde (MAFSAD) fotoğraf ustalarının katıldığı bir etkinlik yapıldı.

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (MASKİ) düzenlediği “Su ve Malatya” konulu fotoğraf yarışması için Malatya’ya gelen fotoğraf sanatçıları Yusuf Tuvi, Ahmet Kılıç, Tahsin Altınok ve Ali Nihat Ulukent Malatya’yı çok beğendi.

Jürinin fotoğrafları değerlendirmesinin ardından MAFSAD’ta gerçekleştirilen sunum söyleşide Fotoğraf Duayeni Yusuf Tuvi’nin, Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Kılıç’ın ve Tahsin Altınok’un fotoğrafları oldukça beğeni aldı.

FOTOĞRAFIN YETERİNCE İYİ DEĞİLSE, YETERİNCE YAKINLAŞAMAMIŞSIN

Etkinlikte konuşan usta Fotoğrafçı Yusuf Tuvi, 1974’te fotoğrafa başladığını, efsane Fotoğrafçı Robert Capa’nın “Fotoğrafın yeterince iyi değilse, yeterince yakınlaşamamışsın” sözünü temele alarak, özellikle insanı ve insanlığın hallerini anlatabilmek için insana yakın durduğunu ve fotoğraf çalışmalarını bu temelde yürüttüğünü söyledi. 44 yıl boyunca Anadolu’yu ve birçok ülkeyi gezdiğini söyleyen usta fotoğrafçı Yusuf Tuvi, gençliğinde fotoğraf çekerken hissettiği duygu yoğunluğunun bir nebze olsa dahi azalmadığını sözlerine ekledi.

MAFSAD Yönetim Kurulu Başkanı İnan Orhan da bu güzel etkinliğin gerçekleşmesinde destek sunan MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu’ya ve ekibine, fotoğraf sanatçılarına ve sunum için gelen fotoğraf dostlarına sonsuz teşekkürlerini belirtti. (Bülten) busabahmalatya.com