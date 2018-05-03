Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
104725
ALTIN
176.763
DOLAR
4.1965
STERLİN
5.6837
EURO
5.0241

Fotoğraf Sanatçısı Berber’in Gözünden ‘Kudüs’

Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Berber, ‘Yüz Yıllık Yalnızlık, Mescid-i Aksa Kudüs’ konulu fotoğrafların hikayesini anlattı.

Fotoğraf Sanatçısı Berber’in Gözünden ‘Kudüs’

Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Berber, ‘Yüz Yıllık Yalnızlık, Mescid-i Aksa Kudüs’ konulu fotoğrafların hikayesini anlattı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:56
Fotoğraf Sanatçısı Berber’in Gözünden ‘Kudüs’

Fotoğraf sanatçısı Ahmet Berber’in, 7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı Kudüs Çadırı’nda, ‘Yüz Yıllık Yalnızlık, Mescid-i Aksa Kudüs’ konulu fotoğraf çalışması sergilenmeye devam ediyor. Sergi, ‘Kudüs’ temalı etkinlik çadırında 6 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilere açık olup bu kapsamda, Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Berber, fotoğraflarının çekim hikayelerini ve Kudüs’ün bugününe dair gözlemlerini paylaştı.

Kudüs’te gerçekleştirmiş olduğu fotoğraf çekimleri esnasında edinmiş olduğu gezi notlarını, katılımcılarla paylaşan Berber, Kudüs’ün Anadolu insanından bilinçli olarak uzak tutulduğunu söyledi. Berber, “Eğer Malatya’dan Edirne’ye karayoluyla gitmek iterseniz, mesafe uzunluğu 1 bin 336,2 kilometredir. Kudüs Malatya’ya Edirne’den daha yakındır. Tarihimizin son yüz yılında, bizden uzak tutulan Kudüs, yüz yıl öncesine kadar, Osmanlının kaybedilmiş, 25 vilayetinden birisidir” şeklinde konuştu.

KUDÜS’ÜN MAHZUN VE İŞGAL ALTINDA OLMASININ NEDENİ

Ortadoğu’da ve dünyada barışın olmamasının en büyük nedeninin, Kudüs’ün mahzun ve işgal altında bulunması olduğunu ifade eden Berber, “6 bin yıllık hikayesi olan bir şehrin bir yazıya sığdırılması mümkün değildir. Yüz yıllık yalnızlığıyla, İslam Milletinin kalbinde, bir yetim gibi hüzün solumaktadır. Şehirlerin çiçeği olan, dua edenlerin dua durağı, Yüz yıllık hüznüne rağmen, kendine misafir olanlara analık yapmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Kudüs’ü bir fotoğrafçı gözüyle anlatan Ahmet Berber, çekmiş olduğu fotoğrafların da hikayelerine değindi. 7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı Kudüs etkinlik çadırında Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafında da ayrıca, Kudüs temalı resimler tuallere yansıtılıyor.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Berber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diriliş Ertuğrul'da şok gelişme!
Diriliş Ertuğrul'da şok gelişme!
‘Ah Kudüs’ Temalı Fotoğraf Sergisi
‘Ah Kudüs’ Temalı Fotoğraf Sergisi
Engelsiz Yaşamın Kitabı
Engelsiz Yaşamın Kitabı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim