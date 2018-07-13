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Fırat Elektrik cirosunu yüzde 15 artırdı

Fortune Türkiye dergisi, Türkiye’nin en büyük 500 şirketi listesini açıkladı. 292’nci sıradan listeye giren Fırat Elektrik Perakende, listede ilk defa yer alan 93 şirketten biri oldu.Aksa Elektrik Ticaret ve Satış Genel Müdürü Murat Kirazlı, “Şirketimiz bu denli prestijli bir listede 292’inci olarak bir önceki yılına nazaran cirosunu (net satış rakamlarını) yüzde 15 artırarak listede yerin almıştır” dedi.

Fırat Elektrik cirosunu yüzde 15 artırdı

Fortune Türkiye dergisi, Türkiye’nin en büyük 500 şirketi listesini açıkladı. 292’nci sıradan listeye giren Fırat Elektrik Perakende, listede ilk defa yer alan 93 şirketten biri oldu.Aksa Elektrik Ticaret ve Satış Genel Müdürü Murat Kirazlı, “Şirketimiz bu denli prestijli bir listede 292’inci olarak bir önceki yılına nazaran cirosunu (net satış rakamlarını) yüzde 15 artırarak listede yerin almıştır” dedi.

13 Temmuz 2018 Cuma 14:14
Fırat Elektrik cirosunu yüzde 15 artırdı

Şirket bir önceki yıla göre cirosunu yüzde 15 oranında artırarak Türkiye’nin en büyük şirketler listesine girmeye başardı.

Aksa Elektrik Ticaret ve Satış Genel Müdürü Murat Kirazlı “Şirketimiz bu denli prestijli bir listede 292’inci olarak bir önceki yılına nazaran cirosunu (net satış rakamlarını) yüzde 15 artırarak listede yerin almıştır. Tüm bu sonuçlar, Fırat Elektrik Perakende olarak tüm paydaşlarımıza sunduğumuz kaliteli hizmetin somut birer göstergesidir. Bize bu gururu yaşatan tüm paydaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyor, 2018 yılında da onların hayatını kolaylaştıracak ürün, hizmet ve kampanyaları onlarla buluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.( busabahmalatya.com )

HABER MERKEZİ

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Fırat Elektrik CirosuFortune Türkiye DergisiMurat KirazlıElektrik
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