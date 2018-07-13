Fırat Elektrik cirosunu yüzde 15 artırdı

Şirket bir önceki yıla göre cirosunu yüzde 15 oranında artırarak Türkiye’nin en büyük şirketler listesine girmeye başardı.

Aksa Elektrik Ticaret ve Satış Genel Müdürü Murat Kirazlı “Şirketimiz bu denli prestijli bir listede 292’inci olarak bir önceki yılına nazaran cirosunu (net satış rakamlarını) yüzde 15 artırarak listede yerin almıştır. Tüm bu sonuçlar, Fırat Elektrik Perakende olarak tüm paydaşlarımıza sunduğumuz kaliteli hizmetin somut birer göstergesidir. Bize bu gururu yaşatan tüm paydaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyor, 2018 yılında da onların hayatını kolaylaştıracak ürün, hizmet ve kampanyaları onlarla buluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.( busabahmalatya.com )