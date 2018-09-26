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Film Festivali’nin ulusal jüri başkanı Reis Çelik

Malatya’da 9-15 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Yarışma Bölümü’nün jüri başkanlığını, çok sayıda filmin senaryosunda da imzası bulunan ünlü yönetmen Reis Çelik üstlenecek.

Film Festivali’nin ulusal jüri başkanı Reis Çelik

Malatya’da 9-15 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Yarışma Bölümü’nün jüri başkanlığını, çok sayıda filmin senaryosunda da imzası bulunan ünlü yönetmen Reis Çelik üstlenecek.

26 Eylül 2018 Çarşamba 17:46
Film Festivali’nin ulusal jüri başkanı Reis Çelik

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği’nin katkılarıyla düzenlenecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Yarışma bölümünün jürisine senarist, yönetmen Reis Çelik, başkanlık edecek.

CESUR YAKLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

1990'lı yıllardan itibaren adını duyurarak yeni Türk sinemasının önde gelen yönetmenleri arasında yer alan Reis Çelik, cesur yaklaşımları kadar deneysel çabalarıyla da dikkat çeken filmlere imza attı. Yönettiği filmlerle ulusal ve uluslararası tanınmış festivallerden ülkemize çok sayıda önemli ödül taşıyan Çelik, uzun süredir Film Yönetmenleri Derneği’nin de başkanlığını yürütüyor.

Ulusal bölümün jüri üyeleri ve bu bölümde yarışacak filmler, festivalin 10 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek basın toplantısında kamuoyu ile paylaşılacak. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
FİLM FESTİVALİReis ÇelikMalatya
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