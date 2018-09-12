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Film Festivalinde ödüller belirlendi

Bu yıl 8’incisi düzenlenecek olan Malatya Uluslararası Film Festivalinde toplam 407 bin TL para ödülü verilecek. 

Film Festivalinde ödüller belirlendi

Bu yıl 8’incisi düzenlenecek olan Malatya Uluslararası Film Festivalinde toplam 407 bin TL para ödülü verilecek. 

12 Eylül 2018 Çarşamba 17:25
Film Festivalinde ödüller belirlendi

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlığında toplandı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce kısa bir konuşma yapan Meclis Başkan Vekili Göğüs, bugün 12 Eylül 1980 darbesinin yıldönümü olduğunu hatırlatarak “Bundan 38 yıl önce demokrasimiz büyük bir yara aldı. Son olarak gerçekleşen FETÖ darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. Millet olarak bunlara da geçit vermedik. Rabbim milletimize böyle kötü günler bir daha nasip etmesin” şeklinde konuştu. 
Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün konuşmasının ardından, gündem ilanından sonra intikal eden konuların meclis gündemine eklenmesinin ardından, gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi. İmar ağırlıklı gündem maddelerinin birçoğu ilgili komisyonlara havale edilirken, diğer maddeler ise görüşülerek karara bağlandı. 
9-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 8. Malatya Uluslararası Film Festivalinde verilecek olan ödül miktarları mecliste görüşülerek belirlendi. Buna göre en iyi ulusal film ödülü 100 bin TL olarak kabul edildi. Diğer ödüller ise şöyle: 
En İyi Uluslararası Film Ödülü 60 bin TL. En İyi Yönetmen Ödülü 20 bin TL. En İyi Ulusal Kadın Oyuncu Ödülü 10 bin TL. En İyi Ulusal Erkek Oyuncu Ödülü 10 bin 00 TL. En İyi Ulusal Senaryo Ödülü 15 bin TL. Ulusal Platform Ödülü (Ertem Eğilmez Aile Filmi) 100 bin TL olmak üzere diğer ödüllerle birlikte toplam 407 bin TL. 
Öte yandan gündem maddeleri içerisinde yer alan Yeni Malatya Stadyumunun da bir yıllık süre kullanım hakkının protokol karşılığında Yeni Malatya Spor kulübüne devri de görüşülerek kabule dildi. 
Mecliste ayrıca Hekimhan ilçesinde bulunan iki adet tarihi köprünün restorasyonunun yapılması ile ilgili gündem maddesi de görüşülerek kabul edildi. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a protokol iş ve işlemlerini yapabilmesi için yetki verilmesine ilişkin bazı gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı. 
Büyükşehir Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısının 2. birleşimini 18 Eylül 2018 Salı günü saat 14.00’te yapmayı kararlaştırdı. busabahmalatya.com

İHA

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FİLM FESTİVALİödül
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