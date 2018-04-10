FİLM FESTİVALİ’NDE KONUK ÜLKE FİLİSTİN

Geçtiğimiz yıl “Konuk Ülke” başlıklı yeni bir bölümle dünyanın çeşitli coğrafyalarından ülke sinemalarını ağırlamaya başlayan Malatya Uluslararası Film Festivali, bu yıl Filistin Sineması’nı konuk edecek. Filistin sinemasının yeni dönem filmlerinin gösterileceği bölümde ülkenin önemli bazı sinemacıları da Malatya’da sinemaseverlerle bir araya gelecek. Program kapsamında Filistin sorununun sinemadaki yansımaları ve Filistin sinemasının serüveni, alanında uzaman isimler tarafından ele alınacak. Program kapsamında ayrıca söyleşi ve çeşitli buluşmaları kapsayan etkinlikler gerçekleştirilecek.

BÜYÜK MUTLULUK DUYACAĞIZ

Malatya Uluslararası Film Festivali Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, bu yıl gerçekleştirilecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivalihazırlıklarının yoğun biçimde devam ettiğini söyledi. Bu yılın Ocak ayında yapılan değerlendirmeler sonucunda festivalde bu yıl Filistin sinemasını ağırlamaya karar verdiklerini belirten Başkan Ahmet Çakır, Güney Kore’nin ardından, köklü bağlarımızın bulunduğu bir başka dost ülkeyi daha Malatya’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını söyledi. Filistin sinemasının ülkenin bağımsızlık ve direniş mücadelesinde önemli bir misyon üstlendiğine dikkat çeken Başkan Çakır, önceki yıllarda festival kapsamında gösterilen Filistin yapımlarının Malatyalı sinemaseverlerden büyük ilgi gördüğünü hatırlatarak bu yıl da aynı ilgi ve coşkunun gösterileceğinden kuşku duymadığını ifade etti.

“Konuk Ülke” bölümünün ülke sinemalarının birbirleriyle tanışması ve yakınlaşması noktasında büyük önem taşıdığına dikkat çeken Festival Direktörü Suat Köçer, bu yıl aynı bölümde Filistin’i ağırlamaya karar verdiklerini ve konuyla ilgili çalışmaları geçtiğimiz ocak ayından bu yana sürdürdüklerini söyledi. Filistinli sinemacıların işgal altında, büyük özverilerle sinema yaparak var olma mücadelesi verdiklerini ve bu yolla seslerini dünyaya duyurmaya çalıştıklarını hatırlatan Köçer, yeni filmleri, önemli sinemacıları ve özgün konu başlıklarıyla Filistin Sineması’nın ağırlanacağı “Konuk Ülke: Filistin” bölümünün bu konuda sinemaseverlere farklı bakışaçıları sunacağını söyledi. Köçer, programa dair ayrıntıların kısa bir süre sonra kamuoyuna duyurulacağını da sözlerine ekledi. (Bülten)busabahmalatya.com