Engelsiz Yaşamın Kitabı

1993 Yazıhan doğumlu ve İstanbul’da özel bir üniversitede öğrenci olan Esra Şahin, yazmış olduğu ‘Kum Saati’ adındaki şiir kitabını, içindeki şiirleri yazarken ne süreçlerden geçtiğini anlattı.

Şiir yazmanın dışında roman yazdığını da belirten Esra Şahin, “Çocuk kitaplarına yoğunlaştım. Asıl amacım engelsiz bir yaşam olmasıdır. Engelsiz yaşam için okullarımıza ve 81 ile gidip, engelsiz yaşam için el ele verip gençliğimizin engellilere karşı daha çok bilinçlenmesini sağlamak, onlara karşı yardımcı olabilmek için bir takım çalışmalara koyuldum. Japonya’da şiir yarışmasında dünya birincisi oldum. Asıl amacım şiirin vermek istediği mesajın tüm dünyada duyulmasıydı ve çok şükür bunu da başardım” diye konuştu.

Yaptığı çalışmalarda Malatya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nurcan Berber’in kendisine çok yardımcı ve olduğunu söyleyen Şahin,“Yine destek veren kurum da Milli Eğitimdir” dedi.

ASIL AMACIM: ENGELSİZ YAŞAM, ENGELSİZ DÜNYA…

Asıl amacının engelsiz bir yaşam, engelsiz bir dünya, engelsiz bir hayat olduğuna dikkat çeken Şahin, “Bu kitabımı geçen sene mayıs ayında çıkardım. İçerisinde anne, baba, sevgili, aşk, abla, doktor her türlü şiir var. Şiirler her kesime hitap ediyor. En önemli şey şiirin yürekten gelmesidir. Herkes şiir yazabilir ama herkes şair olamaz. Şu anda da bir polisiye roman kitabı bitirdim ancak henüz baskısı olmadı. Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan şehirleşmiş hayat ve köy hayatı ve kasabada büyüyen bir çocuğun gözünden şehirleşmiş hayat ile ilgili bir çocuk hikayesi yazmaya başladım. İnşallah eylül ayında okuyucular ile buluşturacağım” ifadelerini kullandı.

TRT’de ‘Hayatın Sesleri’ programına konuk olduğunu belirten Şahin,“Orada da şiir kitabımın tanıtımı, engelsiz yaşam için neler yapabiliriz,bunun üzerine konuşmalar yaptık” dedi.

Kitabı okurken okuyucuların yüreklerine dokunsun istediğini de sözlerine ekleyen Şahin, “Önemli olan şiirin yürekten okunmasıdır. Bu kitabın en büyük amacı, engelsiz bir dünya. Herkes engelli bir kişinin de yazar olabileceğini, şair olabileceğinin mümkün olduğunu bilmek ve görme engelli birinin gönül gözünün açık olduğunu bilmesi gerekir. Ben bu yüzden elimden geleni yapıyorum” diye konuştu.

ŞİİR YAZMAYA EDEBİYAT ÖĞRETMENİMLE BAŞLADIM

Şahin şu açıklamaları kaydetti:

“Ben şiir yazmaya edebiyat öğretmenimle başladım. Tahtaya yazdığı ‘Bir elin nesi var iki elin sesi var’ sözü yetti. ‘Hocam böyle diyorsunuz da o zaman iki yürek çakıştığı zaman oluşan kıvılcımlardan haberdar mısınız?’diye sordum. Hocam da bana zamanla ilgili bir şeyler yazıp getirmemi istedi. Getirdim ve ‘Çok güzel bir kalemin var, kalemini daim eyle’ dedi. Yine ilkokul öğretmenim elimden tuttu. Onun da her türlü emeği oldu. Bana şöyle bir ilke benimsetti: ‘Bir yol ne kadar demirden, çividen, ateşten kızgın da olsa sen o yolu her geçtiğinde o yol biraz daha açılacak ama sen o yolu ilk ayağına batan dikenle bırakırsan hayat senin üstünde çoraklaşır ve hiçbir şey yapamazsın.’ Bunu şiir yazmak isteyen arkadaşlarıma da söylemek isterim.

Bazı kişiler şiirlerimin aşk şiirleri olduğunu söylüyor. Ben küçük yaşta babamı kaybettim. Ve şiirlerimin çoğunu babama yazdığımı belirtmek isterim. Benim hayatıma önemli noktalarda değinen birkaç doktor vardır özellikle şiirlerimin bazılarında doktor sevgisine de değindim. Yazıyı sadece şiir yazmak olarak algılamak gerekir. Her 10 yaşına gelmiş birey hikaye yazabilir, günlük tutabilir. Keşke herkes şiir yazsa, kitap yazsa… Kitap bile okumuyoruz. Okursak, yazarsak güzel şeyler olur. İnşallah bilinçli gençler yetişir.

YAZANLAR HİÇBİR ZAMAN KALEMİNİ BIRAKMASINLAR

Yazarken önemli olan maddi taraf değil, manevi taraftır. Şiir yazanlar hiçbir zaman şiirlerini bırakmasınlar. Onlara bana dedikleri gibi ‘şiirleriniz çok bilindik’ diyeceklerdir. Kimseye aldırmasınlar. Hiçbir şiirin bütünlüğü ile oynamadan, anlamını bilmedikleri kelimeleri şiirlerine eklemeden yazsınlar. Şiir olduğu gibi yürekten çıkar ve olduğu gibi yüreğe aktarılmalıdır. Yazanlar da hiçbir zaman kalemini bırakmasın.”

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi